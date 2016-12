Neues Buch von Roger Rankel: Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler

Der Marketingexperte verrät, wie auch Sie mehr aus Ihrem Geschäft machen

Roger Rankel:"Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler. So machen auch Sie mehr aus Ihrem Geschäft.

(firmenpresse) - "Anders gedacht, besser gemacht!" So lautet die Devise von Bestseller-Autor Roger Rankel in seinem neuen Buch "Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler", das ab sofort erhältlich ist. Hier lüftet der Marketingexperte die sonst wohlgehüteten Kniffe der Besten der Besten für modernen Unternehmergeist. Mit erprobten Strategien, brillanten Ideen, überraschenden Tricks und vielen Best-Practice-Beispielen für mehr Umsatz macht Rankel Marketing alltagstauglich. Nicht nur die Big Player, sondern jeder Angestellte, Freiberufler, Geschäftsinhaber und Unternehmer profitiert von seinen erprobten Praxistipps, die nachweislich zum Erfolg führen.

Ungewöhnlich einfache Strategien für mehr Umsatz und Erfolg

In seinem neuen Buch verrät Rankel Schlag auf Schlag seine Geheimnisse und besten Methoden: Wie gewinne ich neue Kunden? Wie verkaufe ich besser und mehr - ohne zusätzlichen Zeitaufwand? Oder aber auch: Wie erkenne ich, wenn mein Gegenüber mich manipuliert? Bei den Antworten geht es jedoch nicht um trockene Theorie. Wichtig ist immer die kreative Idee samt praktischem Beispiel! Sei es die "Irritationsfrage", die "Wegzieh-Falle", der "Aspirin-Trick" oder das "Taxi-Turbo". Der Leser erfährt, wie entscheidend es ist, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die beste Taktik zu wählen.

Hochwertig: innen wie außen

Die moderne Aufmachung und das spezielle Format des Buches erinnern an eine kompakte Schatzkiste: Wie große Juwelen verstärken thematisch passende, hochwertige Fotografien auf jeder Seite den jeweiligen Aha-Effekt. Das Buch richtet sich daher nicht nur an Selbstständige und Unternehmer, Verkäufer und Berater, sondern ist auch ideal zum Verschenken an Privatpersonen. Es enthüllt, wie man mit geringem Aufwand Großes erreichen kann und mit Stolpersteinen Hürdenlauf spielt. Sowohl erfahrenen Verkäufern als auch interessierten Kunden bleibt hier der Mund offen stehen, wie einfach Marketing sein kann.

Wie beim Ei des Kolumbus: Man muss nur drauf kommen. Und genau das nimmt Roger Rankel dem Leser schon mal ab. Er ist bereits darauf gekommen und schlägt für Sie das Ei auf den Tisch. Sie müssen nur noch lesen, staunen und nachmachen.

Das Buch:

Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler

So machen auch Sie mehr aus Ihrem Geschäft

ISBN 978-3-86936-748-4

? 24,90 (D) | ? 25,60 (A)

GABAL Verlag, Offenbach 2016

Bestseller-Autor und Redner Roger Rankel ist einer der führenden Marketingexperten im deutschsprachigen Raum. Jährlich hält er 150 Vorträge und Seminare vor über 30.000 Zuhörern. Schon mehr als 500 kleinere Vertriebe, Mittelständler und Weltmarktführer arbeiten erfolgreich nach seiner mehrfach ausgezeichneten Methode der Kundengewinnung.

