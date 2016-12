4K-Action-Cam für UHD-Videos mit 2 Displays, 16-MP-Sony-Sensor und IP68

Günstige GoPro-Alternative: Alleskönner mit 2 LCDs: 4K-Videos und Slow Motion, bis 30 m unter Wasser

Günstige GoPro-ähnliche Alternative 4K-Action-Cam

(firmenpresse) - Ultimative Bildqualität für die Action-Videos: Die Erlebnisse lassen sich in ultrascharfem 4K-UHD-Video mit superweitem 170°-Bildwinkel festhalten. Oder man nimmt hochauflösende 16-Megapixel-Fotos auf, die dank Bildstabilisator ganz scharf werden!

Ideal für Outdoor-Abenteuer: Dank staubdichtem Schutzgehäuse und 12-teiligem Montagezubehör ist die kompakte Action-Cam von Somikon ein ständigen Begleiter. Egal ob bei der Mountain-Bike-Tour, der Snowboard-Abfahrt oder auf der Achterbahn!

Perfekte Unterwasser-Aufnahmen: Das Schutzgehäuse ist wasserdicht bis 30 m Tiefe - ideal für den nächsten Tauch-Urlaub! Und der spezielle Unterwasser-Farbmodus sorgt für optimale Aufnahmen ohne Farbstich.

Alles perfekt im Blick: Ein OLED-Display auf der Vorderseite und ein LCD-Display auf der Rückseite sorgen für beste Aufnahmekontrolle. Alternativ wird einfach das Smartphone oder Tablet per WLAN-Übertragung und Live-Bild zum Kontrollmonitor.

Der Augenzeuge bei Autofahrten: Die Action-Cam lässt sich zur Aufzeichnung der Road-Trips oder zur Sicherung von Beweismitteln einsetzen. Denn bei aktivierter Bewegungserkennung startet die Aufzeichnung automatisch, sobald sich vor der Linse etwas tut.

- 4K-Action-Cam mit 2 Displays und WLAN

- Ultra HD: vierfache Full-HD-Auflösung für noch schärfere und detailreichere Bilder

- Videos und Fotos kabellos per WiFi übertragen

- Live-Bild auf Smartphone und Tablet-PC

- Hochwertiges Objektiv: Glas-Linsen mit 7-Schichten-Mehrfachvergütung für hervorragende Abbildungsleistungen, Blende f/2,8, superweiter 170°-Bildwinkel

- Hochauflösender Sony-CMOS-Sensor mit 16 MP

- Integrierter Bildstabilisator

- Farb-LCD mit 5,1 cm (2") Bilddiagonale auf der Rückseite, monochromes OLED-Display mit 1,9 cm (0,75") auf der Vorderseite

- Unterwassergehäuse: wasserdicht bis 30 m, staubdicht (IP68)

- Kompatibel zu allen GoPro-Gehäusen sowie zur Video-Bearbeitungs-Software GoPro Studio

- Video-Format: MP4, H.264-Kompression

- Unterstützte Video-Auflösungen: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) bei 24 Bildern/Sek., 2560 x 1440 (2,5K) bei 30 B./Sek., 1920 x 1080 (Full HD) bei bis zu 60 B./Sek., 1280 x 720 (HD) bei bis zu 120 B./Sek.

- Automatische Foto-Funktion während der Videoaufnahme: speichert alle 5 / 10 / 30 / 60 Sekunden ein Bild

- Nachtsicht-Modus zuschaltbar: erhöht die Lichtempfindlichkeit des Bild-Sensors für eine bessere Sicht bei Dämmerung

- HDR-Modus: für exzellente Farbdarstellung und ausgeglichenen Bildkontrast auch bei starker Sonne und dunklen Schattenbereichen

- Unterstützte Foto-Auflösungen: 16, 14, 12, 8 und 5 Megapixel

- 4-facher Digital-Zoom

- Zeitlupenfunktion: 120 Bilder/Sekunde bei HD-Auflösung, 240 Bilder/Sekunde bei VGA-Auflösung

- Zeitraffer (Time-Lapse) mit Timer: alle 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 Sekunden ein Bild in Full-HD

- Bewegungserkennung: Aufzeichnung startet automatisch, sobald eine Bewegung im Bildfeld der Kamera registriert wird

- "Aqua Mode" für automatische Farbanpassung unter Wasser

- Korrektur der Fischaugen-Perspektive ein- und ausschaltbar

- Max. Video-Aufnahmedauer: ca. 70 Minuten (bei Full HD)

- Integrierter Lautsprecher für die Wiedergabe

- Speichermedium: microSD(HC)-Karte bis 32 GB, ab Class 10 (bitte dazu bestellen)

- Anschlüsse: microSD-Kartenslot, Micro-USB, Micro-HDMI

- Systemanforderungen: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, OS X

- Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku (3,7 V, 900 mAh), Ladezeit ca. 3 Std., lädt über Micro-USB

- Masse: 59 x 41 x 29 mm, Gewicht: 138 g (inklusive Schutzgehäuse)

- 4K-Action-Cam inkl. Akku, Schutzgehäuse, 12-teiligem Montagezubehör, Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: CHF 199.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 439.95

Bestell-Nr. NX4292

Zur günstigen 4K-Action-Cam als GoPro-Alternative





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Datum: 20.12.2016 - 16:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1438455

Anzahl Zeichen: 4519

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung