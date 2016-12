Strahlende Zähne: Zahnarztpraxis Brigitte Huebert in Minden

Die Angst vor dem Zahnarzt ist weit verbreitet. Aus diesem Grund spezialisieren sich Zahnärzte wie Brigitte Huebert auf Angstpatienten. Eine angenehme Atmosphäre erhöht das Wohlbefinden.

(firmenpresse) - Eine Zahnarztpraxis zu finden ist kein Problem. Schwer wird es aber eine gute Praxis zu finden, in der die Kombination aus kompetenter Fachkraft und sauberer Arbeit stimmt. Diese beiden Punkte treffen auf die Zahnarztpraxis Brigitte Huebert zu. In der Praxis wird nach den ganzheitlichen Prinzipien der Zahnheilkunde gearbeitet. Das Leistungsspektrum ist umfassend und wird durch regelmäßige Weiterbildungen immer wieder aktualisiert und auf einem hohen Qualitätsstandard gehalten. Neben den standardmäßigen Prophylaxen und Zahnbehandlungen wird sehr auf Präventivmaßnahmen gesetzt, um Probleme zu bekämpfen bevor diese überhaupt entstehen können. Falls es trotz dieser Maßnahmen zu einem Zahn- oder Kieferproblem kommt, kann dieses nach einer kurzen aber ausführlichen Beratung in Angriff genommen werden.



Neben den umfassenden Leistungen gibt es verschiedene Sonderangebote und individuelle Behandlungen, denn es gibt kein Problem, dem sich das Praxisteam nicht stellen kann. Eine Besonderheit der Praxis in Minden ist die Abendsprechstunde. Wie der Name schon verrät, werden hier die Sprechstunden am Abend gehalten und der Zahnarztbesuch wird vor allem für Berufstätige erleichtert. Zudem wird immer versucht sich an die Patienten anzupassen. Denn auch in einer Zahnarztpraxis heißt es: Der Kunde ist König!







http://www.zahnaerztin-huebert.de



Zahnarztpraxis Brigitte Huebert

Tonweg 30, 32429 Minden

Zahnarztpraxis Brigitte Huebert

Brigitte Huebert

Minden

0571 580155



