Lesefutter gespendet von ALDI SÜD

(firmenpresse) - Fast ein Drittel der Eltern liest ihren Kindern nicht oft genug vor. Hört sich erstmal nicht schlimm an, aber für die Kinder kann das weitreichende Folgen haben. Denn Lesen, Lesen lernen und Zuhören bilden eine wichtige Basis für die Sprachkompetenz. Diese kann für den zukünftigen Erfolg in Schule und Ausbildung und damit sogar für das gesamte Leben bestimmend sein. Ehrenamtliche Mentoren vom Verband MENTOR - Die Leselernhelfer fördern betroffene Kinder, ihre Leselust zu entdecken. Für ihre Lesestunden können sie nun Lese- und Erzählboxen der Stiftung Lesen einsetzen. Diese Boxen voller schöner Bücher, CDs und anderer Medien spendete ALDI SÜD allen 62 Mitgliedern des Bundesverbands und übergab offiziell eine Box an MENTOR Hürth - Die Leselernhelfer im Verein der Lesefreunde Hürth e.V.



Die Mentoren und Lesekinder der Hürther Grundschule konnten es kaum abwarten, die Lese- und Erzählbox endlich auszupacken. Die vielseitigen Bücher und Medien aus der Box der Stiftung Lesen nehmen die ehrenamtlichen Mentoren ab sofort mit in ihre Lesestunden für die Kinder an der Schule. Kerstin Schiel, Schulleiterin der KGS-Hermülheim, Deutschherrenschule in Hürth, begrüßt den Einsatz: "Wenn beide Elternteile arbeiten gehen müssen, können die Familien oft nicht die Lesezeit aufbringen, die für die Leseentwicklung der Kinder ganz, ganz wichtig ist. Dafür ist die Hilfe der ehrenamtlichen Mentoren an Schulen unersetzbar. Großartig, dass sie mit so guten Materialien unterstützt werden."



Die Förderung erfolgt nach dem 1:1 Prinzip, jeder Mentor liest mit einem Kind einmal pro Woche eine Stunde lang. Er schenkt seinem Lesekind Zeit und Zuwendung, um gezielt auf es einzugehen und seine Lese- und Sprachkompetenz zu fördern. "Das 1:1 ist das Erfolgsprinzip von MENTOR. Im Schuljahr 2015/16 haben 11.000 Mentoren 14.000 Lesekinder an 1.600 Schulen in 270 Orten gefördert.", fasst Margret Schaf, 1. Vorsitzende vom Bundesverband von MENTOR - Die Leselernhelfer, zusammen.





Ein Ansatz und eine Erfolgsbilanz, die auch ALDI SÜD überzeugte, Förderer zu werden und darüber hinaus die Lese-und Erzählboxen an alle Verbandsmitglieder zu spenden. "Wir finden, dass die Mentoren tolle Arbeit leisten und wollen sie bei ihrem täglichen Einsatz durch die Leseboxen unterstützen. Wir hoffen, dass sie den Mentoren und Kindern Spaß machen und außerdem dazu beitragen, in Zukunft noch viel mehr Kinder zum Lesen zu inspirieren", erläuterte Lina Unterbörsch von ALDI SÜD bei der offiziellen Übergabe.



Um Kinder für das Lesen zu begeistern, stellt die Stiftung Lesen Bücher und Medien in verschiedenen Angeboten zusammen. Die Lese- und Erzählbox unter dem Motto "Zusammen lesen - zusammen leben" enthält 29 hochwertige, teils mehrteilige Medien für Kinder bis 12 Jahre. Mit dabei sind Wimmel- und Bildwörterbücher oder Liederbücher mit Audio-CDs sowie didaktische Materialien.



Dieses neue Lesefutter kam auch bei den Vertretern der Stadt gut an. Günter Reiners, zweiter stellvertretender Bürgermeister der Stadt Hürth und Bildungsdezernent Jens Menzel blickten auf die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Hürther Lesefreunden zurück.







