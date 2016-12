Professionelle Übersetzungen: World Contact Übersetzungsbüro GmbH in Gera

Sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen ist eine einwandfreie Verständigung unabkömmlich. Die World Contact Übersetzungsbüro GmbH in Gera hilft bei Sprachbarrieren.

(firmenpresse) - Die Kontaktaufnahme zu Personen in anderssprachigen Ländern gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Besonders bei dem Versuch einer Geschäftsaufnahme mit einem ausländischen Partner-Unternehmen sollte man sich reibungslos verständigen können. Je nach Geschäftsfeld muss man sich mit komplizierten Themen-Feldern und exotischen Fachausdrücken beschäftigen. Kompetente und professionelle Übersetzer, wie die der World Contact Übersetzungsbüro GmbH in Gera, können zu einer barrierefreien, länderübergreifenden Kommunikation beitragen. Das Übersetzungsbüro wurde vor über 25 Jahren in Gera gegründet und sorgt seitdem für zufriedenstellende Übersetzungen. Das spiegelt auch der große Kundenstamm wider, der von über 450 freiberuflichen Muttersprachlern betreut und unterstützt wird. Somit ist ein breitgefächertes Sprachen-Spektrum für Kunden aus aller Welt geboten.



Übersetzungen in vielfältigen Fachgebieten



Inhaberin der World Contact Übersetzungsbüro GmbH in Gera ist Bozena Genßler. Die erfahrene Geschäftsführerin stellt durch regelmäßige Überprüfungen die einwandfreie und hochwertige Qualität der Übersetzungen sicher. Damit viele unterschiedliche Kunden die Leistungen in Anspruch nehmen können, werden die angebotenen Fachgebiete der Übersetzungen regelmäßig erweitert. Mittlerweile werden zahlreiche Fachgebiete wie Bauwesen, Chemie, Energie, Elektronik, Finanzen, Marketing, Medizin, Politik, Recht, Umwelt, Verwaltung, Telekommunikation, Technik, Maschinenbau und Pharmazie abgedeckt. Neben Übersetzungen beinhaltet das Leistungsspektrum der World Contact Übersetzungsbüro GmbH in Gera noch Lektorats-Arbeiten und Überprüfungen von Übersetzungen.







http://www.world-contact.de



World Contact Übersetzungsbüro GmbH

Gargarinstraße 1, 07545 Gera

Firma: World Contact Übersetzungsbüro GmbH

Ansprechpartner: Bozena Genßler

Stadt: Gera

Telefon: 0365 2900774



