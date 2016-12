IWM Software AG führt Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf 1.200.000 ? durch

IWM Software AG

(firmenpresse) - Im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung, die am 09.12.2016 stattgefunden hat, haben die Aktionäre der IWM Software AG eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf 1.200.000 ? beschlossen. Hierdurch wurden die Gewinnrücklagen der Gesellschaft in Grundkapital umgewandelt.



IWM Software AG ist kapitalstärkster MVP-Hersteller in privater Hand.



Bemerkenswert ist hierbei, dass die IWM Software AG gegen den Trend, ganz ohne Fremdmittel dieses Wachstum in den letzten Jahren selbst erwirtschaften konnte. Zudem zeigen die privaten Inhaber, dass sie an die Wachstumsidee der IWM Software AG glauben und auf Gewinnausschüttungen im beträchtlichen Maße verzichten.



"Wir setzen weiter auf organisches Wachstum und investieren den erwirtschafteten Gewinn in neue innovative Produkte!", so Bernd Jakobs, Vorstand der IWM Software AG.



Hohe Wachstumsdynamik und trotzdem Gewinne erwirtschaften



Die Wachstumsdynamik der IWM Software AG sucht in der Branche seinesgleichen und dies ganz ohne Fremdkapital. So konnte der Umsatz in den Jahren 2014 - 2016 um über 50 % gesteigert werden. Ebenso konnte die Mitarbeiterzahl von 39 im Jahre 2014 auf aktuell 57 Mitarbeiter erhöht werden. Im genannten Zeitraum wurde durch die IWM Software AG ein entsprechender Gewinn erwirtschaftet, der nun im Rahmen der Kapitalerhöhung aus der Gewinnrücklage in Grundkapital umgewandelt wurde.



Größe und Wachstum zum Nutzen der Kunden der IWM Software AG



Die Kunden der IWM Software AG profitieren gleich mehrfach von dieser Erfolgsgeschichte. Zum einen kann nur ein leistungsstarker Partner die technischen Innovationen der Zukunft bewältigen und somit neue Produkte entwickeln. Zum anderen ist die IWM Software AG auch aufgrund Ihrer Unternehmensgröße mittlerweile ein fester Ansprechpartner für alle namhafte Versicherer, Verbände und anderen Marktteilnehmer.



Durch Gespräche mit Versicherern auf Augenhöhe konnten so beispielsweise in den letzten zwei Jahren mehr als 25 Versicherer mittels BiPRO-Anbindung in die IWM Produktwelt integriert werden.









Die IWM Software AG aus Primstal beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Softwarelösungen für die Bereiche Versicherungen und Finanzdienstleistungen.

Mehr als 50 Mitarbeiter sind bei IWM mit der Entwicklung, der Schulung und dem Vertrieb der Software beschäftigt. IWM Kunden gibt es im gesamten Bundesgebiet, der Schweiz, in Österreich und Luxemburg.

Die Produkte IWM landskape®, IWM NeXX®, your.shur®, IWM FinanzOffice®, IWM Fi-nanzAnalyse® und IWM CleverMove® sind speziell auf die Bedürfnisse der täglichen Arbeit für die Zielgruppe Finanzdienstleister (Makler, vertriebsorientierte Finanzdienstleister) abgestimmt.

Die Systeme können sowohl allein als auch integriert genutzt werden; je nach Anforderung. Es handelt sich dabei um intelligente Softwarelösungen, die den Verwaltungs- und Beratungsprozess erleichtern und optimieren. Mehr als 20.000 Endanwender, darunter zahlreiche Großkunden, setzen die IWM-Software ein.



