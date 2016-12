Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Mordsplan" von Ele Wolff im Klarant Verlag

Ein neuer Fall wartet auf die Privatdetektivin Henriette Honig. Ihre Klientin wird kurz nach Auftragserteilung brutal ermordet. Findet sie die Antwort für das Tatmotiv in Bensersiel?

Ostfrieslandkrimi "Mordsplan" von Ele Wolff (Klarant Verlag, Bremen)

(firmenpresse) - Die Leeraner Autorin Ele Wolff schickt ihre Privatdetektivin Henriette Honig zum fünften Mal auf die ostfriesische Krimi-Bühne. Bereits in vier vorangegangenen Fällen hat sie mit ihrer Protagonistin eine sympathische Ermittlerin geschaffen, die sich allmählich zu einer ostfriesischen Kult-Detektivin entwickelt. Die Menschen stehen bei Ele Wolff im Vordergrund und nicht so sehr das Verbrechen. Gilt das auch für ihr neuestes Werk?



Zum Inhalt von "Mordsplan"

Ein scheinbar harmloser Auftrag für Privatdetektivin Henriette Honig wird zum brisanten Mordfall. Ihre Klientin, die Druckerei-Erbin Femke Ahlrichs, wird in ihrem Haus im ostfriesischen Nüttermoor tot aufgefunden - brutal erwürgt, mit gebrochenem Kehlkopf. Henriette sollte herausfinden, weshalb sich Femkes Mann Harm, der Chef der Druckerei, nach einer Tagung in Bensersiel plötzlich so verändert hat. Nun ermittelt sie im Auftrag von Femkes Tochter gemeinsam mit ihrer Nichte Jantje im Mordfall weiter. Der mögliche Täterkreis ist groß, denn die Hintertür des Hauses stand immer offen. Doch wer hatte ein Motiv für diese Tat? Der Fall ist ein großes Rätsel, und noch ahnen die Detektivinnen nichts von dem gewissenlosen Plan des Täters...



Nach den Ostfriesenkrimis "Das tote Kind" (ISBN 978-3-95573-317-9), "Ostfriesisches Gift" (ISBN 978-3-95573-347-6), "Stummes Herz" (ISBN 978-3-95573-396-4) und "Mörderisches Emden" (ISBN 978-3-95573-446-6) ist mit "Mordsplan" (ISBN 978-3-95573-547-0) der fünfte Ostfrieslandkrimi von Ele Wolff im Klarant Verlag erschienen.



Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.



Mehr Informationen zu dem E-Book "Mordsplan" erhält der Leser hier

https://www.amazon.de/dp/B01MQXSG4A und eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/mordsplan-ostfrieslandkrimi_22468796-1











http://www.klarant-verlag.de



Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.



Klarant Verlag

Rockwinkeler Heerstraße 83, 28355 Bremen

Firma: Klarant Verlag

Ansprechpartner: Hannelore Werner

Stadt: Bremen

Telefon: 042116767647



