Dirk Treue verantwortet das Channel Marketing bei M-Files

Herstellers von Enterprise Information Management Lösungen (EIM) stärkt Channel in der Region DACH.

Dirk Treue verantwortet ab sofort das Channel Marketing von M-Files in DACH

(firmenpresse) - Ratingen, 20.12.2016 - M-Files, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Management von Dokumenten und anderen Informationen revolutionieren, gibt bekannt, dass Dirk Treue ab sofort den Ausbau des Channel Marketings in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. Der 47-Jährige wechselt von der bintec elmeg GmbH, wo er mehr als sechs Jahre den Bereich Marketing Communications leitete, zu M-Files. Zuvor war er bereits in leitenden Marketing-Positionen unter anderem bei Telefonica o2 und WorldCom tätig.

M-Files sieht im deutschsprachigen Raum einen strategischen Markt und setzt mit der Etablierung dieser neuen Position den forcierten Ausbau seines Geschäfts fort. Der Hersteller, der kürzlich als einziger Anbieter von Gartner Research im Magic Quadrant für Enterprise Content Management (ECM) als Visionär ausgezeichnet wurde, hat mit der M-Files Deutschland GmbH jüngst eine eigene Tochtergesellschaft in Deutschland gegründet und sein Team in Zentraleuropa in diesem Jahr massiv aufgestockt.



Best-in-Class im Channel Marketing Support



Das Channel Marketing von M-Files ist international bekannt für seine Qualität und Effizienz. M-Files bietet seinen Resellern nicht nur überzeugende Margen, sondern unterstützt sie auch nachhaltig im Aufbau des M-Files-Geschäfts. Neue Partner erwartet ein detailliertes und kostenfreies 90-Tage-Einstiegsprogramm mit Sales- und Technologietrainings, Zertifizierungen und gemeinsamen Marketingprogrammen, damit der Reseller sofort erfolgreich agieren kann. Dedizierte Budgets für Business Development und Leadgenerierung geben zusätzliche Impulse. Besonders interessant sind dabei die vorgefertigten Kampagnen, die von M-Files im Branding des Partners mittels eines modernen Marketing Automation Tools durchgeführt werden können. Dabei hat der Partner nicht nur volle Kontrolle und Transparenz, sondern kann mit minimalem Aufwand wertvolle Kontakte und Geschäftschancen generieren. Abgerundet wird das Channel-Marketing-Programm durch ein umfangreiches Partnerportal mit allen Formen von Tools und Unterlagen sowie durch den persönlichen Support im Verkaufsprozess durch das Team von M-Files.





Reseller profitieren vom starken Wachstum von M-Files



M-Files ist ein überzeugender Vertreter der nächsten Generation von ECM- oder Informationsmanagement-Lösungen. Der Markt für DMS, ECM und Informationsmanagement befindet sich inmitten eines fundamentalen Wandels und M-Files ist als Visionär und Technologieführer unstrittig einer der Nutznießer. Die einzigartig einfachen und effizienten Lösungen werden auch im deutschsprachigen Raum stark nachgefragt. So wächst M-Files seit Jahren mit mehr als 50% und weitaus stärker als alle anderen Anbieter in diesem Segment. Für Reseller bedeutet dies eine enorme Chance, sich wahlweise neu in diesem Segment zu etablieren oder bestehendes Engagement massiv auszubauen. Mit Dirk Treue als verantwortlichem Channel Marketing Manager wird der selektive Ausbau des Channels in DACH weiter forciert.

"Der Ansatz, sich beim Informationsmanagement darauf zu fokussieren, was eine Information ist und nicht, wo sie gespeichert wird, ist im Begriff, den Markt zu revolutionieren und bietet unseren Partnern die einmalige Chance, daran mitzuwirken. Diese Einzigartigkeit macht M-Files für viele potentielle Channel-Partner sehr interessant und war für mich persönlich ausschlaggebend für meinen Wechsel", sagt Dirk Treue, neuer Channel Marketing Manager von M-Files. "Ich freue mich, dass ich meine Expertise im Channel Marketing bei M-Files einbringen kann."

"Mit Dirk haben wir ein echtes Powerhouse für unser Channel Marketing gewinnen können. Unsere Reseller werden im kommenden Jahr erheblich von seinem Know-how profitieren können", ergänzt Jan Thijs van Wijngaarden, Vertriebsleiter Deutschland bei M-Files.



Auf der Website finden Interessenten eine Guided Tour für M-Files' EIM:

https://www.m-files.com/de/tour

Eine Online-Demo oder eine Testinstallation kann hier angefordert werden:

https://www.m-files.com/de/download-latest-version









http://www.m-files.de



M-Files, gegründet 1989 in Finnland, ist ein führender Anbieter von Enterprise Information Management (EIM), Enterprise Content Management (ECM) und Document Management Systems (DMS).

Die Lösungen von M-Files helfen Unternehmen, Informationssilos aufzulösen, ihren Mitarbeitern einen einfacheren Zugang zu Informationen bereitzustellen, Prozesse effizienter zu gestalten und Compliance sicherzustellen. M-Files EIM basiert auf dem revolutionären Ansatz, das "Was" bei der Speicherung von Dokumenten in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt sich auf das "Wo" zu konzentrieren. Mit modernster Suchtechnologie, automatischer Klassifizierung und maschinellem Lernen ermöglicht M-Files eine intelligente Organisation von Informationen nach ihrem Wert.

Tausende von Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit wie beispielsweise Elektra, OMV, NBC Universal und SAS nutzen täglich M-Files EIM erfolgreich, um ihre Produktivität zu erhöhen und um die Qualität und Einhaltung von regulatorischen oder gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Neben vielen Niederlassungen in Skandinavien, Westeuropa und Nordamerika verfügt M-Files über ein weltweites Netzwerk von mehr als 450 erfahrenen Partnern.

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation.

Weitere Informationen unter www.m-files.de .



M-Files

Gerberstraße 63, D-78050 Villingen-Schwenningen

20.12.2016

M-Files

Bernd Hoeck

Ratingen

+49 7721 9461 220



