Auch noch auf den letzten Drücker: Clevere Weihnachtsgeschenke, die sich bezahlt machen

(Bildquelle: eprimo GmbH)

(firmenpresse) - - Vom LED-Stern bis zum Falt-E-Bike

- Intelligente Haussteuerung ab 219 Euro

- Mit SmartHome bis zu 40 Prozent Energiekosten sparen

Neu-Isenburg. 20. Dezember 2016. Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto hektischer geht es in den Geschäften zu. Im Onlineshop von eprimo ( www.eprimoshop.de) kann man dagegen auch "auf den letzten Drücker" noch in aller Ruhe clevere Geschenke kaufen, die nicht nur Freude bereiten, sondern auch Geld sparen.

Der eprimo-Shop bietet eine große Auswahl an Geschenkideen für jeden Geldbeutel: von Glühfaden-LED-Lampen im Retrolook über Taschenlampen und stylische Musikboxen, stimmungsvolle Lichterketten und Weihnachtssterne mit LED-Technik bis zu mobilen Indoor-Gewächshäusern und Falt-E-Bikes.

Mit SmartHome Zukunft schenken

Ein Muss ist der eprimo-Shop für alle, die ihren Lieben zu Weihnachten mehr Komfort, mehr Sicherheit und dauerhaft deutlich niedrigere Energiekosten schenken möchten. Das Zauberwort dafür heißt "SmartHome" -intelligente Haussteuerung. Das Einsteigerpaket für nur 219 Euro bietet den perfekten Start: Strom, Heizung und Licht können bequem von der Couch oder von unterwegs aus gesteuert werden - mit dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Einfach selbst installieren

Ob in der Mietwohnung oder im eigenen Haus - jeder kann SmartHome ohne aufwendige Verkabelung schnell selbst installieren. Dank "Plug and play" ist alles sofort betriebsbereit. Erweiterungen, zum Beispiel um Brandschutz oder Einbruchsicherheit, sind jederzeit möglich. Bei einem Umzug zieht SmartHome einfach mit in das neue Zuhause.

Automatisch Energiekosten senken

Mit dem SmartHome-Einsteigerpaket können die Nutzer elektrische Geräte fernsteuern, Beleuchtung, Temperatur oder Musik vom Sofa aus regulieren. Auch das Bad lässt sich morgens vorheizen, während die Hausbewohner noch im warmen Bett liegen.

Sensoren an den Fenstern erkennen, wenn diese geöffnet werden, und die Heizung fährt automatisch herunter. Falls im Winter ein Fenster mal zu lange geöffnet sein sollte, gibt´s eine Nachricht aufs Smartphone. Tür- und Fenstersensoren informieren über ungewöhnliche Vorgänge per E-Mail oder SMS. Die Energiekosten können mit SmartHome um bis zu 40 Prozent gesenkt werden.

Das Herzstück der intelligenten Haussteuerung ist die SmartHome-Zentrale. Über eine gesicherte Funkübertragung kommuniziert die Zentrale mit allen angeschlossenen Geräten. Stromverbraucher werden überwacht und abgeschaltet. Das gibt Sicherheit, erhöht den Komfort und spart obendrein Strom.

Das SmartHome-Sicherheits- und Brandschutzpaket schützt auch, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind. Bei ungebetenen Gästen oder Rauchentwicklung in Haus oder Wohnung schlägt das Sicherheitssystem Alarm und informiert per SMS, E-Mail oder Push-Nachricht. Wer möchte, kann per App auch von unterwegs aus nach dem Rechten sehen.

Mobiler Zugang

Mit dem mobilen Zugang hat der Nutzer jederzeit von unterwegs aus Zugriff auf seine SmartHome-Geräte zu Hause - für Neukunden 24 Monate lang kostenfrei, danach für 14,95 EUR/Jahr. Über das hauseigene WLAN ist der Zugriff auf SmartHome immer kostenfrei.

Öko-Tarife mit Preissicherheit

Idealer Partner für den sparsamen Energieverbrauch sind die Öko-Strom- und -Gastarife von eprimo - mit 18-monatiger Preisgarantie bei voller Flexibilität für den Kunden. eprimo gehört bundesweit nicht nur zu den günstigsten, sondern auch zu den beliebtesten Strom- und Gasanbietern, wie das Handelsblatt 2016 zum wiederholten Mal ermittelte. Beim Kundenservice ist der Energiediscounter einsame Spitze: 2016 wurde eprimo wie schon im Vorjahr als bester Strom- und Gasanbieter deutschlandweit mit dem Titel "Service-Champion" ausgezeichnet.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.eprimo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Öko-Produkte im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von Öko-Energie.

Dies ist eine Pressemitteilung von

eprimo GmbH

PresseKontakt / Agentur:

eprimo GmbH

Jürgen Rauschkolb

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

Juergen.Rauschkolb(at)eprimo.de

0 69 / 69 76 70-150

http://www.eprimo.de



Datum: 20.12.2016 - 16:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1438467

Anzahl Zeichen: 4086

Kontakt-Informationen:

Firma: eprimo GmbH

Ansprechpartner: Jürgen Rauschkolb

Stadt: Neu-Isenburg

Telefon: 0 69 / 69 76 70-150





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung