Weihnachtsspende von Movecat erleichtert Recyclingprozesse bei GWW

Das Unternehmen Movecat aus Nufringen, weltweit einer der führenden Hersteller im Bereich modular skalierbarer Bühnenkinetik, hat erneut in diesem Jahr die gemeinnützigen Werkstätten der GWW mit einer Weihnachtsspende unterstützt.

Übergabe der Movecat Weihnachtsspende (Foto: Movecat, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

(firmenpresse) - In der GWW in Herrenberg bekommen psychisch, geistig und/oder körperlich behinderte Menschen eine Chance sich im Arbeitsmarkt zu integrieren und ihr Leben annähernd selbständig zu führen. Angeschafft wurden für diese Gruppe drei fahrbare Großbehälter, in denen Altkartonage und Altpapier gesammelt und vor einer Schredderöffnung platziert werden. Aus dem geschredderten Material entsteht der Rohstoff für Karopack Polsterkissen mit denen Waren aller Art umweltfreundlich verpackt werden können. Somit entsteht ein geschlossener Produktionskreislauf, der den Gedanken des Recycel-Kreislaufs erfüllt.



Movecat Geschäftsführer Andrew Abele und Marketingleiterin Angelika Dallmann haben die Spende am 6. Dezember 2016 persönlich an Andreas Galsterer, Projektleiter und Peter Eßlinger, Regionalleiter Herrenberg bei der GWW, übergeben. In der GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH – haben sich 17 Organisationen – Landkreise, Große Kreisstädte und Vereine der Behindertenhilfe – zusammengeschlossen. Sie ermöglichen Menschen mit Behinderungen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. In den Werkstätten der GWW arbeiten über 1.000 behinderte Menschen, die für unterschiedlichste Branchen der Industrie produzieren.

















Movecat ist derzeit weltweit der einzige Hersteller im Bereich Bühnenkinetik, der praxiserprobte, geprüfte sowie real verfügbare Gesamtsysteme unter Berücksichtigung von BGV C1 und SIL3 anbieten kann – bestehend aus Kettenzügen, Trolleys, Winden, Lastmess-Systemen und Netzwerk. Das Unternehmen wurde 1986 von Andrew und Thomas Abele gegründet. Entwicklung und Produktion erfolgen in Deutschland. Die kinetischen Lösungen von Movecat kommen bei namhaften nationalen und internationalen Shows, Tourneen und TV-Produktionen zum Einsatz. 2015 wurde das Unternehmen mit dem VR-InnovationsPreis Mittelstand 2015 der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken ausgezeichnet.

