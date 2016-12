Free-TV-Premiere "Godzilla" am Sonntag, 1. Januar 2017, auf ProSieben (FOTO)

Im Bild: Ist Godzilla eine Bedrohung oder die letzte Hoffnung für

die Menschheit? Atemberaubende Action mit Aaron Taylor-Johnson

("Kick-Ass") und Bryan Cranston ("Breaking Bad"): Lieutenant Ford

Brody arbeitet als Bombenentschärfer bei der US-Armee. Als auf den

Philippinen ein prähistorisches Monster erwacht, wird Ford in ein

Spezialeinsatzkommando des Militärs einberufen, welches die

Urzeit-Bestie auf das offene Meer locken und anschließend mit einem

Atomsprengkörper töten soll. Doch das geplante Manöver schlägt fehl

... ProSieben zeigt "Godzilla" am Sonntag, 1. Januar 2017, um 20:15

Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



