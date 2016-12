SCM: Weiterbildungsprogramm für 2017 erschienen

Berlin, den 20. Dezember 2016: Die School for Communication and Management (SCM) hat ihr Gesamtprogramm 2017 veröffentlicht. Das Programm liefert einen Überblick über Weiterbildungsmöglichkeiten im kommenden Jahr.

Gesamtprogramm 2017

(firmenpresse) - Auch 2017 bietet die SCM wieder verschiedene Weiterbildungsformate zu den klassischen Themenbereichen aus Interner Kommunikation, Public Relations, Content Marketing und Social Media an. In Seminaren, Intensivkursen, Tagungen und Praxistagen wird umfangreiches Branchenwissen preisgegeben. Auch die neuen Formate „Praxistage Content Marketing“ sowie „Praxistage Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ werden wieder stattfinden.



Darüber hinaus bietet die SCM auch individuelle Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen, um gezielt auf Fragestellungen in Unternehmen einzugehen.



Getreu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ vermitteln erfahrene Experten und Trainer theoretische Kenntnisse, arbeiten aktiv mit den Teilnehmern an den eigenen Fragestellungen, geben wertvolle Tipps und zeigen anhand von Best Cases Lösungsansätze.



Mit dem „Schreibtraining für PR-Profis“ am 16./17. März 2017 in Berlin beginnt das abwechslungsreiche Veranstaltungsjahr.



Das detaillierte Programm erhalten Sie zum Download unter:

http://www.scmonline.de/upload/downloads/Gesamtprogramm_web_2017.pdf



Zur Webseite: www.scmonline.de

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die School for Communication and Management (SCM) ist ein Weiterbildungsunternehmen, das die Bereiche Kommunikation und Management mit gezielter öffentlicher und inhouse Weiterbildung in Form von Fachtagungen, Workshops und Intensivkursen verbindet und darüber hinaus Fachbücher publiziert. Die SCM richtet sich mit ihrem Weiterbildungsprogramm an (angehende) Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Agenturen aus unterschiedlichen Branchen.















