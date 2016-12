VfL Wolfsburg-Presseservice: Langfristig gebunden - Paul Seguin verlängert beim VfL Wolfsburg bis 2020.

(ots) - Er ist ein echtes grün-weißes Eigengewächs und

bleibt den Wölfen auch künftig erhalten: Mittelfeldspieler Paul

Seguin hat seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig bis 2020

verlängert. Der gebürtige Magdeburger war 2007 als Zwölfjähriger vom

1. FC Lok Stendal gekommen und durchlief seitdem alle

Jugendmannschaften der Wölfe. Am 4. März 2015 feierte er als

Einwechselspieler im DFB-Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig sein Debüt

bei den Profis, seinen ersten Bundesligaeinsatz hatte der 21-Jährige

in der darauffolgenden Saison am 31. Spieltag im Heimspiel gegen den

FC Augsburg. Zudem sammelte er regelmäßig Spielpraxis in der U23.



"Paul hat eine kontinuierliche Entwicklung hinter sich und sich

den Platz im Profikader des VfL Wolfsburg hart erarbeitet. Er ist

mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und wir freuen

uns, dass er seinen Vertrag beim VfL vorzeitig verlängert hat und

damit auch ein klares Bekenntnis zum Verein abgegeben hat. Zudem ist

es auch ein tolles Zeichen für unsere nachhaltige und zielgerichtete

Jugendarbeit", betont Olaf Rebbe, Leiter Sport.



In der aktuellen Spielzeit erkämpfte sich der deutsche

U21-Nationalspieler, der 2013 mit der A-Jugend Deutscher Meister

wurde, einen Stammplatz im Team der Wölfe, absolvierte bislang

insgesamt 16 Ligaspiele für Grün-Weiß und konnte zudem am 3. Dezember

2016 in der Partie gegen Hertha BSC in der Volkswagen Arena seinen

ersten Treffer im Oberhaus erzielen.



Paul Seguin: "Wolfsburg und der VfL sind für mich zu einer echten

Heimat geworden. Daher freut es mich umso mehr, dass ich langfristig

künftig das grün-weiße Trikot tragen werde und meinen Teil dazu

beitragen kann, dass es mit unserem Verein wieder nach oben geht. Ich

bedanke mich bei der sportlichen Leitung für das Vertrauen und werde

alles dafür tun, die Erwartungen zu erfüllen."









