Miller Heiman Group: Partnerschaft mit der APS

(firmenpresse) - In einer aktuellen Meldung gibt die Association of Professional Sales (APS) die Zusammenarbeit mit der Miller Heiman Group bekannt. Die Miller Heiman Group ist laut APS einer der produktivsten Anbieter für Business-Lösungen im Bereich Sales und Service Performance-Entwicklung. Zudem ist das weltweit operierende Unternehmen für die hohe Qualität seiner wissenschaftlichen Untersuchungen und die besondere Methodik in der Mitarbeiterschulung bekannt. Die Übernahme des Research-Unternehmens CSO Insights hat für eine weitere Stärkung dieser Kompetenzen gesorgt.

Beide Partner ergänzen sich hervorragend, da die Miller Heiman Group und die Association of Professional Sales gemeinsame Werte wie die Förderung der Fähigkeiten von Mitarbeitern, ethische Werte und die Bedeutung intensiver, nachhaltiger Weiterbildung teilen.

Die Miller Heiman Group wird in Kürze eine Serie von Sales Leadership Events in Europa ausrichten. Die APS ermöglicht ihren Mitgliedern, Zugang zu diesen Events zu bekommen. So erhalten sie einen Eindruck, was die Miller Heiman Group in Sachen thought leadership in ihrem Markt anzubieten hat.

Ben Turner, der General Manager der APS, beschreibt die Kooperation wie folgt: "Es gibt nur fünf oder sechs Unternehmen weltweit, mit denen die APS eine Partnerschaft eingehen würde - und die Miller Heiman Group ist eines davon. Wir hoffen, dass dieser Schritt sich als Beginn einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit erweisen wird - mit der Aussicht auf weitere Intensivierung."

Richard Hilton, der Managing Director der Miller Heiman Group EMEA, erklärt: "Die Miller Heiman Group unterstützt Unternehmen dabei, Vertrieb und Service erfolgreich zu gestalten. Unsere Partnerschaft mit der APS wird daher auch unsere Kunden und deren Organisationen stärken. Die APS arbeitet daran, sicherzustellen, dass Verkaufsprofis sich höchsten Standards verpflichten. Nur so können sie ihren Kunden Mehrwert liefern. Und das ist das, woran wir auch glauben."





Kurzportrait der Miller Heiman Group

Die Miller Heiman Group wurde immer schon als einer der größten Anbieter für Sales- und Servicetraining wahrgenommen. Heute ist die Miller Heiman Group eine der innovativsten Lösungsanbieter für die Optimierung der Sales- und Service-Performance von Unternehmen - weltweit. Die Be-Ready-Lösungen stellen das branchenweit größte Angebot an vertriebs- und serviceorientierten Schulungsprogrammen dar. Diese Services, von der Beratung bis zu praxisorientierten Trainings, unterstützen Unternehmen beim Aufbau einer erfolgreichen, kundenfokussierten Organisation. So werden Kunden in die Lage versetzt, profitabel zu arbeiten und langfristig Wachstum auf Weltklasse-Niveau zu generieren.

Miller Heiman Group

