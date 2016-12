Client Management der Extraklasse

/ New Media & Software

(firmenpresse) - Soest, 20. Dezember 2016: Aagon weiß, was IT-Administratoren wünschen - unter diesem Motto lassen sich die Neuerungen des aktuellen Release ACMP 5.1.3 zusammenfassen. Als einer der führenden Hersteller für Client-Management- und Client-Automation-Lösungen für den Mittelstand demonstriert Aagon mit jedem Release aufs Neue, wie sich die komplexen Aufgaben der IT-Verantwortlichen mit Hilfe intelligenter Software-Tools vereinfachen lassen.

Bei dem neuen Release der Software-Suite von Aagon stand der Wunsch der IT-Verantwortlichen nach effektiven Lösungen für lästige Routineaufgaben im Mittelpunkt. So wurde die Version ACMP 5.1.3 mit umfangreichen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet, die mittelständischen Unternehmen helfen, ihre zunehmend komplexen IT-Systeme optimal zu verwalten und strategisch abzusichern.

Das neue Release hält viele spannende Neuerungen bereit: etwa eine Regel Engine für den Helpdesk - ähnlich wie aus Outlook bekannt - mit der sich Aufträge gezielt aufgrund von Parametern wie Stichworte, Ticket-Ersteller, Art des Tickets usw. automatisch zuweisen lassen, oder die Funktion "Bulk Change", die das zeitgleiche Abarbeiten mehrerer Tickets erlaubt. Besonders praktisch ist dieses neue Tool, wenn ein Mitarbeiter abwesend ist und die für ihn bestimmten Tickets nicht abarbeiten kann. Hier leitet Bulk Change auf Wunsch alle Tickets in einem Schwung an einen anderen IT-Kollegen weiter.

Ebenfalls äußerst arbeitserleichternd sind die neuen Timings für das gezielte Ausführen von Client Commands: Ab sofort kann der Administrator - zusätzlich zu den schon vorhandenen Timings - definieren, ob ein Client Command "Sobald wie möglich", "Bis zu einem bestimmen Zeitpunkt" oder aber "Ab einem bestimmten Zeitpunkt" ausgeführt werden soll. Mit der direkten Wake-On-Lan-Integration kann ein beliebiges Client Command, etwa ein eiliges Software-Update oder Windows-Patch installieren, auch wenn der PC eigentlich abgeschaltet ist. Darüber hinaus bietet ACMP 5.1.3 volle IP-V6-Unterstützung.

Neu im Bereich des Client Command Center ist das "Install MSU Package", mit dem Windows-Updates nun direkt über ACMP verteilt werden. Der Einsatz eines WSUS-Servers, der im Allgemeinen mit erhöhtem administrativem Aufwand verbunden ist, ist somit nicht mehr erforderlich.

Weitere Informationen zu den wichtigsten Neuerungen gibt es hier: https://www.aagon.de/service-a-support/release-notes/acmp/1276-2016-11-17-acmp-5-1-3.html





Über Aagon GmbH

Die Aagon GmbH bietet seit über 20 Jahren Client-Management- und Automations-Lösungen an, die den Anforderungen des Mittelstands perfekt entsprechen. Die von Aagon entwickelte Software-Suite ACMP - mit den Modulen Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Betriebssystemverteilung und Helpdesk - ermöglicht Unternehmen, Routineaufgaben zu automatisieren und hilft so, IT-Kosten zu senken. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Neben Migrationsprojekten und Rollouts jeder Größenordnung bieten die Experten von Aagon professionelle Consulting-Services rund um das Client Management.

