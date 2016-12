EP-Solutions SA - 10 Millionen Euro Kapitalerhöhung und Ernennung der Geschäftsleitung

Dr. Drago A. Cerchiari, Vorstandsvorsitzender von EP-Solutions SA,

gab eine Kapitalerhöhung von 10 Millionen Euro zur Unterstützung der

Weiterentwicklung und der klinischen Einführung des AMYCARD-Systems

der zweiten Generation, eines Diagnosesystem mit CE-Kennzeichnung, in

Europa und den USA bekannt.



Dr. Werner Rainer, Vorstandsmitglied und Interims-CEO, gab die

Ernennung von Dr. Joaquin Azpilicueta, Managing Director, MBA, als

Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt. Dr. Azpilicueta ist

Kardiologe mit über 30 Jahren Erfahrung im oberen Management, die er

bei Medtronic, Haemonetics und Welch Allyn erworben hat.



Informationen zu EP-Solutions SA:



EP-Solutions SA wurde 2009 unter dem Namen Amycard LLC in Moskau

gegründet. EP-Solutions SA wurde 2004 nach dem Erwerb und der

Vermögensübertragung von Amycard in der Schweiz gegründet.



EP-Solutions SA konzentriert sich primär auf die Entwicklung von

innovativen Methoden für die nichtinvasive Diagnostik und die

interventionelle Therapie von Herzrhythmusstörungen. Das

EP-Solutions-System ist eine neuartige Technologie des ECGI

(Electrocardiographic Imaging), die eine simultane

elektrophysiologische Kartierung auf dem Epikard und dem Endokard des

Herzens ermöglicht. Die einzigartige Herzkartierungstechnologie des

Unternehmens in Echtzeit ist das Ergebnis von über sechs Jahren

klinischer Forschung mit mehr als 750 Patienten.



http://www.ep-solutions.ch







