Musikalisches London: Ein Musical-Reiseführer für Sehbehinderte

Die Organisation eines behindertengerechten Urlaubes für Menschen mit Sehbehinderung kann sehr schwierig sein, aber London ist dank seiner weltberühmten Szene eine fantastische Wahl für Musikliebhaber.

(firmenpresse) - In der großartigen Stadt London gibt es Dutzende von herausragenden Highlights für Personen mit Sehbehinderung. Insbesondere für Musikliebhaber gibt es eine hervorragende Auswahl an weltberühmten Veranstaltungsorten, in denen die berühmtesten Künstler eines jedes Genres auftreten. Da London eine moderne Stadt ist, ist fast jeder Veranstaltungsort sehr gut zugänglich, sodass einem fantastischen und stressfreien Erlebnis Nichts im Wege steht.



Hier sind ein paar Genres, die in einer Auswahl meiner Lieblingskonzerthallen genossen werden können und die alle höchstempfehlenswert sind, wenn Sie mit jemandem zusammen reisen, der sehbehindert ist. Ein Urlaub in London ist immer eine hervorragende Wahl, da es einfach so viele großartige Erlebnisse gibt, die man in dieser Stadt haben kann.



Klassik



Royal Opera House – Als eines von Londons legendären und historischen Opernhäusern ist das Royal Opera House in Covent Garden ein Muss für jeden Musikliebhaber. In diesem renommierten Opernhaus können Sie ganzjährig die besten Konzerte und Opern genießen. Das Royal Opera House ist sehr darum bemüht, Besuchern mit Behinderungen den Besuch so einfach wie möglich zu machen (kontaktieren Sie einfach den Kartenvorverkauf). Es werden zum Beispiel Audiobeschreibungen angeboten, die eine Zusammenfassung und Beschreibung des Sets und der Kostüme beinhalten.



St Martin-in-the-Fields – Diese prachtvolle Kirche am Trafalgar Square ist eine von Londons besten Konzerthallen, insbesondere für klassische Musik. Sehbehinderte Reisende können Sich von der wunderbaren Akustik und der friedlichen Atmosphäre bei Mittags-, Nachmittags- und Abendkonzerten mitreißen lassen. Die Kirche ist über eine Treppe am Haupteingang oder über eine Rollstuhlrampe an der nördlichen Seite zugänglich und im Inneren gibt es einen Aufzug, der Sie direkt zur Krypta bringt. Ich empfehle Ihnen außerdem wärmstens eine Tour der Kirche mit dem Audioguide.



Musicals



West End Theater – Das Londoner West End ist weltberühmt bei Theaterliebhabern und ein wichtiger Teil der britischen Kultur. Mit über 40 Theatern, die Musicals, Dramen, Komödien und andere Unterhaltungsveranstaltungen anbieten, haben Sie die Qual der Wahl. Im West End gibt es zudem eine große Auswahl an Bars, Restaurants, Museums und anderen Sehenswürdigkeiten, die Ihren behindertengerechten Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Besonders unterhaltsam sind die Musicals und jedes Theater bietet einen Service, um den Besuch auch für Sehbehinderte einzigartig zu machen.





Jazz



Ronnie Scott’s – Dieser legendäre und barrierefreie Jazzclub im lebensfrohen Soho ist ein herausragender Club, in dem die weltbesten Jazzmusiker in einer stilvollen Atmosphäre auftreten. Sitzplätze sind für Plätze vor und an der Seite der Bühne erhältlich, zudem werden Karten für Stehplätze angeboten. Während der Show sind Essen und Getränke erhältlich und Publikumsgeräusche werden so gering wie möglich gehalten.



606 Club – In diesem intimen Jazzclub in Chelsea treten jeden Abend britische Musiker auf. Sie können sich einen Tisch reservieren lassen (besonders empfehlenswert an Wochenenden) und während Ihres Besuches ein köstliches 3-Gänge-Menü genießen. Ein Genuss für die Ohren und den Gaumen!



Pizza Express Jazz Club – Dieser Jazzclub in Soho ist ein preisgekrönter Veranstaltungsort mit einer intimen Atmosphäre und hervorragender Musik an jedem Abend der Woche. Da der Club im Kellergeschoss liegt, werden Sie ein paar Treppen hinabsteigen müssen, um ihn zu erreichen und es gibt eine kleine Zahl von Stufen im Veranstaltungsraum. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, können Sie sich auch einen Tisch reservieren und eine Pizza während der Show genießen.



The Elgar Room – In diesem beeindruckenden Veranstaltungsraum in der historischen Royal Albert Hall werden Jazzshows in einer sinnlichen Atmosphäre veranstaltet. Die Konzerte finden in einer intimen Stimmung ohne Ablenkungen statt. Tagsüber ist der Club ein stillvolles Restaurant, das köstliche Speisen anbietet – warum probieren Sie nicht erst die exquisite Küche des Restaurants aus und verweilen dann, um dem verführerischen Jazz bei einem guten Glass Wein zu lauschen?



Rock



The Camden Roundhouse – Wenn Rock eher Ihr Ding ist, ist das Roundhouse in North London eine hervorragende Option. Dort treten die bekanntesten internationalen Bands auf, aber es gibt auch Shows von unbekannteren Gruppen. Für sehbehinderte Konzertgänge empfehle ich Sitzplätze, dadurch können Sie der Menschenmenge entgehen und sich auf die Musik konzentrieren.



Brixton Academy – Dieser weltberühmte Schauplatz legendärer Konzerte ist eine Feuerprobe für viele Bands – hier können Sie vielleicht die nächste große Sensation erleben! Der preisgekrönte Veranstaltungsort hat einen großen geneigten Stehbereich oder Sitzplätze auf den Balkonen (diese sind sehr empfehlenswert, wenn Sie sich von den Menschenmassen fern halten wollen).



Dies sind einige meiner Lieblingsveranstaltungsorte in London. Wenn Sie mit jemandem reisen, der eine Behinderung hat, kann die Organisation eines Urlaubes schwierig sein. Und wenn Ihr Reisebegleiter sehbehindert ist, werden Sie sicher gehen wollen, dass alle anderen Sinne Ihrer Begleitung angesprochen werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, mein Expertenteam ist Ihnen immer gerne behilflich.





Über Can Be Done



Der britische Reiseveranstalter Can Be Done hat sich auf barrierefreie Reisen spezialisiert. Auf der ganzen Welt bemüht sich der Veranstalter, die Wahl der Hotels und Unterkünfte für seine Kunden zu erleichtern, sodass Menschen mit Einschränkungen erholsame Ferien genießen können. Finden Sie mehr Informationen unter: http://www.canbedone.co.uk/

Can Be Done

Can Be Done

Congress House

14 Lyon road

Harrow

HA1 2 EN

020 8907 2400



holidays(at)canbedone.co.uk

