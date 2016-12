Repräsentative Studie: Autofahrer sehen sich durch Baustellen gefährdet

(firmenpresse) - Die Anzahl der Baustellen in Deutschland hat zugenommen: Das sieht auch die Mehrzahl der deutschen Autofahrer so. Laut einer repräsentativen Umfrage des Kfz-Direktversicherers DA Direkt haben sieben von zehn Befragten das Gefühl, dass die Zahl der Baustellen gegenüber dem Vorjahr spürbar zugenommen hat. Damit einher geht in den Augen der Befragten auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko: Jeden Dritten hat eine Baustelle nach eigenen Angaben schon einmal in eine brenzlige Situation gebracht. Weiterhin schätzen 42 Prozent Baustellen als Ablenkung ein.

Dass sich das subjektive Empfinden der Umfrageteilnehmer mit der Wirklichkeit deckt, zeigt eine Veröffentlichung des ADAC. Nach dessen Angaben waren im Sommer 2016 genau 575 Baustellen eingerichtet - 32 Prozent mehr als im Juni 2015. Die Gesamtlänge der Baustellen belief sich auf etwa 1.000 Kilometer. Im Vorjahr waren es 740 Kilometer. Kein Wunder, dass viele Autofahrer mit den Baustellen Probleme haben. Auf die Frage "Was empfinden Sie, wenn Sie auf eine Autobahnbaustelle zufahren?" antwortete mehr als jeder Dritte: "Stress". Fast 30 Prozent empfanden dabei Unsicherheit oder Beklemmung. Immerhin 8 von Hundert äußerten sogar Angst.

Zwischen Frauen und Männern lassen sich Unterschiede feststellen: Bei den Frauen gab jede Dritte an, sich beim Zufahren auf eine Autobahnbaustelle unsicher zu fühlen, bei Männern knapp jeder Vierte. Angst empfindet jede 9. Frau, aber nur jeder 20. Mann. Im Gegensatz dazu gerieten Männer häufiger aufgrund einer Baustelle in eine brenzlige Situation: Jeder dritte Mann gibt dies an, jedoch nur jede vierte Frau. Vier Prozent waren dadurch schon einmal in einen Unfall verwickelt.

Tipps für die Ferienzeit

Zur Weihnachtszeit werden wieder viele Menschen mit dem Auto unterwegs sein und dabei die Autobahn benutzen. Um hier besser vorbereitet zu sein, können ein paar einfache Tipps helfen: Ein angenehmeres Gefühl können Autofahrer haben, wenn sie die genaue Breite ihres Fahrzeugs kennen (Angaben in der Zulassungsbescheinigung plus Außenspiegel). Dann können sie sich genau auf die verengten Fahrstreifen im Baustellenbereich einstellen, denn die entsprechenden Schilder informieren über die zulässige Fahrzeugbreite einschließlich Außenspiegel. "Wer mit angepasster Geschwindigkeit in die Baustelle ein- und ausfährt und sich an die Höchstgeschwindigkeit und Überholverbote hält, senkt sein Sicherheitsrisiko deutlich", sagt Norbert Wulff, Vorstand des Kfz-Versicherers DA Direkt. Darüber hinaus gilt hier besonders, was im Straßenverkehr ohnehin die Regel sein sollte: eine aufmerksame und vorausschauende Fahrweise.

Sicher durch die Baustelle - Tipps wie man es richtig macht

- Angemessene Geschwindigkeit

- Ausreichend Abstand zum Vordermann

- Nach Möglichkeit versetzt fahren

- Im Zweifel rechts bleiben

Über die DA Direkt-Umfrage

Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Online-Befragung zwischen dem 21.10. und dem 27.10.2016 nahmen 1.069 deutsche Autofahrer teil.

Quelle ADAC: https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/mehr_baustellen.aspx





DA Direkt Versicherung

DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt am Main ist der Direktversicherer der Zurich Gruppe in Deutschland und gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Seit 1923 am Markt und mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Direktvertrieb bietet das Unternehmen Versicherungen des privaten Bedarfs. Dabei liegt der Fokus auf dem Kfz-Versicherungsgeschäft. Mit rund 1,7 Millionen Verträgen und Beitragseinnahmen (2015) von 343 Millionen Euro gehört DA Direkt zu den führenden Kfz-Direktversicherern Deutschlands. Vertrieb und Kundenberatung erfolgen online, telefonisch und auch persönlich im bundesweiten Geschäftsstellennetz. Weitere Informationen: www.da-direkt.de

DA Direkt Versicherung

DA Direkt Versicherung

Bernd O. Engelien

Poppelsdorfer Allee 25-33

53115 Bonn

presse(at)da-direkt.de

+49 (0)228 268 272

