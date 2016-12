Unterwegs in London als Sehbehinderter Tourist

London ist ein großartiges Reiseziel für Reisende mit Behinderung. Das Umherreisen ist dort sehr einfach, besonders dank vorausdenkender Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr.

(firmenpresse) - London ist oft meine erste Empfehlung, wenn Europäer und Nicht-Europäer mich nach einem behindertenfreundlichen Reiseziel fragen. Ein Urlaub dort kann sehr schön und lohnenswert sein, da London eine zukunftsorientierte Stadt ist, die keine Mühen gescheut hat, um das Reisen für Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Insbesondere an die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung wurde sehr gut gedacht und die Navigation durch die Straßen und den öffentlichen Nahverkehr kann sehr einfach und unkompliziert sein, wenn man weiß, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt.



U-Bahn fahren für Sehbehinderte



London hat ein komplexes U-Bahn-Netzwerk, das es einem erlaubt schnell und einfach durch die ganze Stadt zu kommen. Man ist nie weit von einer U-Bahn-Haltestelle entfernt. Die Einrichtungen in den U-Bahn-Stationen für Blinde und sehbehinderte Reisende bestehen aus einer Audioversion des U-Bahn-Plans (erhältlich bei der Information), und Ansagen auf den Bahnsteigen. Manche Haltestellen verfügen auch über Aufzüge von den Haltestellen hinauf zur Straße, sodass Sie die Treppen und Rolltreppen vermeiden können. In den Zügen gibt es Behindertensitze neben den Türen und andere Reisende werden Ihnen diese überlassen, damit Sie während der Fahrt nicht stehen müssen.



Außerdem ist das Personal geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderung und wird Ihnen gerne dabei behilflich sein, Ihre Reise zu planen und den richtigen Bahnsteig zu finden. Falls Sie es wünschen, gibt es die Möglichkeit, dass jemand an Ihrer Endstation über Ihre Ankunft informiert wird, sodass Ihnen dort jemand aus dem Zug helfen kann.



iBus



In den Londoner Bussen können Sie selbstbewusst reisen, da das „iBus“-System Sie audiovisuell über die nächsten Haltestellen und Sehenswürdigkeiten informiert. Außerdem werden Sie mit anderen wichtigen Informationen versorgt. Dadurch sind die früher oft sehr verwirrenden Busfahrten heute für Alle sehr viel leichter und stressfreier.





Taxis (Black Cabs)



Eine schnelle und effiziente Art und Weise, direkt bei Ihrem gewünschten Ziel anzukommen, ist die Fahrt mit einem Taxi. Diese können mit einer der verschiedenen Taxi-Apps (Hailo, Gett oder Kabbee, um nur einige zu nennen) bestellt werden. Die Rezeption Ihres Hotels kann Ihnen dabei behilflich sein, eine Fahrt zu arrangieren. Sie werden dann direkt vor dem Hotel abgeholt. Die Fahrt in einem Taxi ist stressfreier als im öffentlichen Nahverkehr und erlaubt Ihnen eine sehr einfache und unkomplizierte Fahrt von A nach B.



Fußgängerüberwege



Wenn Sie auf den Straßen unterwegs sind und Schwierigkeiten dabei haben die Ampelsignale zu sehen, ist es wichtig, dass Sie die Funktionsweise der Blindenampeln kennen. Der Straßenverkehr kann sehr chaotisch sein, aber durch diese Hilfen können Sie sich selbstbewusst im Straßenverkehr bewegen. An der Unterseite der Drücktaste an der Ampel befindet sich ein kleiner Kegel. Wenn es sicher ist, die Straße zu überqueren, wird sich der Kegel bewegen, bis die Ampel auf Rot schaltet und es nicht länger sicher ist.



Ich rate Ihnen sich nicht an den Anderen zu orientieren, da viele Londoner die Straße auch zu unsicheren Zeiten überqueren. Fragen Sie einen anderen Passanten, falls Sie den Kegel nicht finden.



Barrierefreie Hotels



Natürlich werden Sie auch in einem barrierefreien Hotel übernachten wollen, wenn Sie oder Ihre Reisebegleitung eine Behinderung haben. Ein Urlaub in London ist noch besser mit einer dieser barrierefreien Option:



Amba Marble Arch – Ein Luxushotel, das nur einen zweiminütigen Spaziergang von der weltberühmten Oxford Street entfernt liegt. Das Amba Marble Arch ist optimal gelegen und verfügt über viele barrierefreie Angebote. Dazu zählen Informationen in Braille, barrierefreie Duschen und Toiletten sowie Notfallleinen. Das Hotel verfügt über eine Bar und ein Restaurant. Daher müssen Sie abends nicht immer ausgehen.



Novotel Blackfriars – Im Zentrum Londons und nahe vieler Sehenswürdigkeiten, Bars und Restaurants gelegen, ist das Novotel Blackfriars eine gute Wahl für Reisende mit Behinderung. Durch seine gute Lage, aber auch seiner hervorragenden Ausstattung, die Aufzüge, barrierefreie Duschen, ein Fitnesscenter, eine Sauna und eine eigene Bar und ein eigenes Restaurant beinhalten, ist dieses Hotel für einen Urlaub mit Behinderung optimal.



The Royal Horseguards – Dieses spektakuläre Hotel befindet sich direkt beim London Eye und verfügt über einen fantastischen Ausblick auf die Themse. Mit seinen hohen Decken, beeindruckenden Kronleuchtern und dem viktorianischen Dekor ist das The Royal Horseguards der perfekte Rückzugsort nach einem Tag in London. Die Räume sind groß, geräumig und vollausgestattet mit Frisierkommoden, Fernsehern in den Schlafzimmern und den Badezimmern, Wohnzimmern und noch vielem mehr. Das preisgekrönte Restaurant ist ebenfalls sehr empfehlenswert.



Ich bin der festen Überzeugung, dass London ein großartiges Reiseziel für Menschen mit Behinderung ist. Der Urlaub in der englischen Hauptstadt wird erleichtert durch die Maßnahmen, die die Stadt getroffen hat, um barrierefrei zu werden, vor allem im öffentlichen Nahverkehr. Kontaktieren Sie mein Expertenteam, wenn Sie an weiteren Informationen über Reisen nach London für Menschen mit Behinderungen interessiert sind.

















Kommentare zur Pressemitteilung