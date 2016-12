taz-Kommentar von Bettina Gausüber die Anschläge in Berlin: Mit Bedrohungen müssen wir leben

(ots) - Eigentlich darf es keine Rangfolge der Opfer von

Terroranschlägen oder Amokläufen geben. Aber: Erschütterung und Wut

sind besonders groß, wenn die Toten arg-und wehrlos waren - und wenn

man sich mit ihnen identifizieren kann. Der Besuch eines

Weihnachtsmarkts ist ein harmloses Vergnügen, und es gibt in

Deutschland nur wenige, die nie einen besucht haben. Verständlich,

dass sich von dem Blutbad in Berlin viele Menschen persönlich

angegriffen fühlen.



Wer angegriffen wird, reagiert oft nicht rational. Auch das ist

nachvollziehbar. Widerlich aber ist es, wenn Politiker unmittelbar

nach einer schrecklichen Tat ihre Tischvorlagen aus der Schublade

holen, um Nutzen aus einer Gewalttat zu ziehen. Egal wer in Berlin

als Täter ermittelt wird - die Öffentlichkeit wird nichts prinzipiell

Neues erfahren.



Ja, ganz bestimmt gibt es gewaltbereite Islamisten unter den

Hunderttausenden von Flüchtlingen, die nach Deutschland eingereist

sind. Das ist keine Überraschung, das ist eine

Selbstverständlichkeit. Es gibt sie schließlich auch fast überall

sonst auf der Welt.



Aber sollte ein Islamist tatsächlich der Mörder auf dem

Weihnachtsmarkt gewesen sein, dann sagt das nichts über die große

Mehrheit derjenigen aus, die hier Schutz suchen. Hat vor dem Anschlag

in Berlin irgendjemand geglaubt, dass alle Flüchtlinge nette Leute

seien, die unsere Werte teilen? Nein. Das hat auch niemand je

behauptet.



Wenn wir die Freiheit unserer Gesellschaft bewahren wollen, dann

müssen wir eben mit den Risiken leben, die diese Entscheidung

beinhaltet. Es ist ekelhaft, wenn jetzt gefordert wird, man müsse die

Flüchtlingspolitik grundsätzlich überprüfen. Warum um alles in der

Welt? Sollte sich herausstellen, dass ein eifersüchtiger Ehemann

christlichen Glaubens in Berlin möglichst viele Leute umbringen

wollte, dann würde auch niemand die Institution der Ehe prinzipiell



in Zweifel ziehen. Zu Recht nicht.



In Berlin ist geschehen, was schon lange zu befürchten stand. Ein

Akt brutaler Gewalt. Die einzig wirksame Gegenwehr: Gelassenheit.

Nach wie vor ist das Risiko weit höher, bei einem Verkehrsunfall zu

sterben, als einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen. Dennoch werden

Autos nicht verboten. Beim Umgang mit potenziellen Gefahren geht es

immer um Güterabwägung. Nie um absolute Sicherheit.







Pressekontakt:

taz - die tageszeitung

taz Redaktion

Telefon: 030 259 02-255, -251, -250



Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

taz - die tageszeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 17:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1438512

Anzahl Zeichen: 2824

Kontakt-Informationen:

Firma: taz - die tageszeitung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung