Hier stimmt etwas nicht! Ausgelaufene Flüssigkeiten unter Ihrem Lieferwagen

Ignorieren Sie mysteriöse Flüssigkeiten, die aus Ihrem Lieferwagen ausgelaufen sind, nicht. Eine schnelle Reaktion und die Identifikation der Flüssigkeit kann Ihnen eine teure Reparation ersparen.

(firmenpresse) - Wenn Sie ausgelaufene Flüssigkeiten unter Ihrem Lieferwagen finden, sollten Sie nicht darauf hoffen, dass diese von einem anderen Fahrzeug stammen. Sie sollten Sie auch nicht ignorieren. Das Ignorieren von Problemen mit Motorflüssigkeiten kann eine gefährliche Entscheidung sein: ein unkontrolliertes Leck kann zu sehr teuren Schäden an Ihrem Motor führen.



Wonach muss man Ausschau halten?



Der moderne Lieferwagen mit seiner neuen Technologie kann sehr kompliziert sein. Aber es gibt Teile des Motors, die sich nicht sehr verändert haben. Es ist immer noch relativ einfach, den Ölstand und die Übertragungsflüssigkeit regelmäßig zu überprüfen und diese beiden Flüssigkeiten können Ihnen sehr viel über den Zustand Ihres Motors verraten.



Motoröl



Der Zustand des Motoröls in Ihrem Lieferwagen liefert wichtige Informationen über den Zustand Ihres Motors. Sie wissen, wie es aussieht, wenn es frisch aus der Flasche kommt. Wenn es alt ist, kann es schwarz werden. Aber wussten Sie, dass Sie noch viel mehr über den Zustand Ihres Öls erfahren können, wenn Sie ein wenig davon zwischen Ihrem Zeigefinger und Daumen verreiben?



Halten Sie Ausschau nach:



•Ölschlamm – Wenn das Öl an Ihrem Ölmessstab klumpig ist, könnte sich in Ihrem Motor Ölschlamm bilden. Dieser wird die Leitungen verstopfen und Schmierfähigkeit verringern.

•Schmutz oder Metall im Öl – Falls Sie das Öl zwischen Ihren Fingern verreiben und Schmutz oder große Metallflocken in Ihrem Öl finden, haben Sie vielleicht ein Problem. Der Schmutz könnte bedeuten, dass Ihr Ölfilter verstopft ist. Das Metall könnte auf ein größeres Problem mit dem Motor hindeuten und sollte sofort untersucht werden.

•Trübes Öl - Falls Sie merken, dass das Öl milchig ist, haben Sie wahrscheinlich Wasser in Ihrem System, was auf einen Riss im Motor oder der Zylinderkopfdichtung hindeuten könnte.

•Schaumiges Öl - Das bedeutet meistens, dass Sie zu viel Öl im System haben.





Übertragungsflüssigkeit



Wenn Sie ein Automatikgetriebe fahren, sollten Sie regelmäßig die Übertragungsflüssigkeit überprüfen. Wie beim Motoröl können Metallflocken in der Flüssigkeit auf ein ernstes Problem mit dem Motor hindeuten. Falls die Flüssigkeit schwarz ist, deutet das darauf hin, dass es ein Problem mit der Kupplung des Getriebes gibt. Ist die Flüssigkeit zu rosa, deutet dies darauf hin, dass Kühlflüssigkeit ausgelaufen ist.



Flecken unter dem Lieferwagen



Das Letzte, was Sie machen wollen, ist auf den Knien unter Ihrem Fahrzeug herumzurutschen und merkwürdige Pfützen zu untersuchen. Aber glauben Sie mir: die wunden Knie sind es wert, wenn Sie dadurch ein ernsteres und teureres Problem verhindern können.



Darauf sollten Sie achten:



•Ölflecken – Wenn die Flecken dunkelbraun oder schwarz sind, sollten Sie mit dem Finger testen, ob es Öl ist. Sie haben wahrscheinlich eine undichte Dichtung.

•Rote Pfützen – Stecken Sie dort nicht die Finger herein! Es ist höchstwahrscheinlich Bremsflüssigkeit.

•Wasser – Hier müssen Sie sich wahrscheinlich keine Sorgen machen. Falls es vorher geregnet hat, kommt es nur von den Abflüssen des Fahrzeugs und bei warmem Wetter kommt es wahrscheinlich von der Klimaanlage.



Wenn Ihr Lieferwagen sprechen könnte, würde er Ihnen bestimmt erzählen, was alles überprüft und repariert werden muss. Bis die neuste Knight Rider Technologie erhältlich ist, wird es allerdings noch dauern und bis dahin müssen Sie auf die Hinweise achten, die Ihnen die verschiedenen Flüssigkeiten geben.





