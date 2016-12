neues deutschland: Globaler Terror nun in Berlin¶

(ots) - Es ist passiert. Blinder Terror inmitten von

Berlin. Man denkt an Paris, Nizza, Brüssel, Istanbul ... Nicht Angst,

nicht Alarmgebrüll dürfen die Reaktion sein. Wohl aber Mitleid für

die Opfer - und bei einigem Nachdenken vielleicht auch mehr

Solidarität für Menschen weltweit, für die solcher Terror Alltag ist.

Angriffe auf »weiche Ziele« waren in Deutschland seit langem erwartet

worden. Die Amokfahrt im Juli dieses Jahres in Nizza züchtete

Nachahmer. Schon weil der Aufwand gering und die Wirkung so

verheerend ist. Nach Nizza ist von Politikern in Sachen Sicherheit

viel versprochen worden. Nicht von Experten. Man werde die

internationale Terrorabwehr verstärken, neue Gesetze schaffen, um die

Sicherheitsbehörden besser in die Lage zu versetzen, solche Attacken

im Vor-âEUR¨hinein zu erkennen. Die Polizei sollte modern

ausgestattet und mit mehr Personal versehen werden. Im Bund wie in

den Ländern. Man kann nicht sagen, dass das leere Worte waren. Im

Gegenteil. Aus Sicht einer freien Bürgergemeinschaft wurde sogar zu

viel getan, denn die Bundesregierung hat islamistisch geprägte

Anschläge benutzt, um lang gewünschte Überwachungsmaßnahmen wider die

Bürgerrechte durchzusetzen. Das alles jedoch hat weder den

Axt-Attentäter bei Würzburg noch den Bombenzünder in Ansbach noch den

oder die Täter in Berlin geschreckt oder gehindert. Vor dem Anschlag

hatten die Geheimdienste keinen Hinweis auf eine konkrete Gefahr. Die

Polizei konnte die Amokfahrt nicht stoppen. Beides kein Vorwurf.

Fraglich ist, ob die deutschen Weihnachtsmärkte, auch der im Zentrum

Berlins, genügend gesichert sind. Vermutlich nicht. Man erinnert sich

an die Einheitsfeierlichkeiten im Oktober. Damals war die Dresdner

Innenstadt abgeschirmt durch massive Betonblöcke, die jedem Amok-Lkw

standgehalten hätten. Das war in Dresden möglich, denn die

Betonquader werden dort für den Hochwasserschutz vorgehalten. Jeder



Weihnachtsmarkt bietet eine Fülle spezieller Angriffsmöglichkeiten

für Terroristen, die man bei Sicherheitskonzepten berücksichtigen

muss. Kurzum, Terror lässt sich in einer globalisierten Welt nicht

regional begrenzen. Jeder Versuch, das mit Tornados oder Drohnen zu

erreichen, verstärkt die Gefahr auch im Herkunftsland der Soldaten.

Man fragt sich, was der Einzelne jetzt - nach so einem Anschlag auf

uns alle - tun kann. Sicher, weiter Weihnachtsmärkte besuchen.

Vielleicht etwas umsichtiger. Wichtiger ist es zu verhindern, dass

Populisten mit ihren Problem»lösungen« Raum gewinnen. Übrigens: Die

verteilen nicht nur AfD und Pegida.







