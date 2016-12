Mitteldeutsche Zeitung: zuÖkostrom

(ots) - Man kann sich durchaus vorstellen, dass

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel insgeheim auch das Ziel verfolgt,

die klimaschädliche Kohlebranche in Deutschland so lange wie möglich

am Leben zu erhalten. Nichts dürfte schlimmer sein für einen SPD-Chef

als die Vorstellung, dass ihm Kohlekumpel und Gewerkschaften von der

Fahne gehen. In einem Dreivierteljahr stehen Bundestagswahlen an.

Große politische Initiativen sind für den Rest der Legislaturperiode

nicht mehr zu erwarten. Das gilt auch für die Energiepolitik. Umso

wichtiger ist, dass Energiefragen zentraler Teil des Wahlkampfes

werden.







