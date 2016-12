High Tech Mode mit Gefahrenschutz

ResponseCouture ist ein neues Modelabel welches Alltagsmode entwickelt, die gegen tätliche Angriffe und vor Diebstahl und Datenausspähung schützt

Damenjacke Urban Style Berlin, stich-/schnitt-/flammhemmend, datensicher

(firmenpresse) - Berlin, 20.12.2016

ResponseCouture ist ein neues Startup Unternehmen in Berlin, welches erstmals modernste Hightech Materialien unsichtbar in Mode einarbeitet, um schützende Funktionen für Alltagsbedrohungen zu erreichen. Damit reagiert die Firma auf die jüngsten Anschläge und zunehmenden Gewalttaten.

Schutz vor tätlichen Angriffen ist somit möglich, ohne dass die Bekleidung von aussen als solche erkennbar ist oder im Tragekomfort behindert.

Die Bekleidung und Accessoires wie z.B. Taschen von ResponseCouture bieten Schnitt- und Stichschutz, Flammschutz, Schutz vor Datenausspähung der Kreditkarten und Funkschlüssel, Nachtsichtschutz, Diebstahlschutz und mechanischen Hiebschutz. Zudem ist die Bekleidung natürlich je nach Anforderung wind-, wetterfest und wärmend.



Die Inhaberin Bettina Greifoner sagt dazu:" Mit unserem Labelnamen "ResponseCouture" möchten wir auch unsere Adressaten beschreiben: Menschen, die aufgeschlossen sind, die unbelastet aktiv und mobil sein wollen, für sich selbst und ihre Gesundheit Verantwortung übernehmen. Vor Unfällen und Bedrohungen schützende Bekleidung für den Alltag wird so selbstverständlich werden, wie im Sport oder beim Arbeitsschutz. Immer der Situation angepasst. Bequemlichkeit und tolles Aussehen stehen an erster Stelle, sowie individuelle Anfertigungen aus hochwertigen Stoffen. Indes mit dem unsichtbaren Bodyguard als entscheidenden Zusatz."



ResponseCouture ist ein 2016 gegründetes Modelabel des Berliner Modeateliers CUT.

Das Gründungsteam formiert sich aus Bettina Greifoner mit 30 Jahren Erfahrung im Modedesign und dem Unternehmer Olaf Schirm mit ebenfalls 30 Jahren Erfahrung in innovativen Unternehmungsgründungen aus der High Tech Branche, zuletzt der Robotik.







http://www.responsecouture.de



