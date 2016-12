Südwest Presse: Leitartikel zu dem Attentat in Berlin

(ots) - Deutschland ist getroffen - aber die Deutschen stehen

nicht unter Schock. Das ist am Tag nach dem schrecklichen Anschlag

von Berlin das vorherrschende Gefühl. Die Menschen reagieren mit

einer Mischung aus gelassener Gefasstheit und Trotz auf die

Todesfahrt am Breitscheidplatz. Die vergangenen Monate haben ihre

Spuren hinterlassen. Längst ist den Bürgern dieses Landes klar, dass

der Terror kein einmaliges Ereignis ist. Er vergeht nicht so bald wie

eine lästige Erkältung oder eine Grippe. Die Krankheit Terror bleibt.

Der Zustand der Unsicherheit, der Bedrohung wird uns noch auf Jahre

oder gar Jahrzehnte begleiten. Mit dem Attentat vor der

Gedächtniskirche steht Berlin jetzt in einer Reihe mit Paris, mit

Brüssel, London und Madrid. Ist das ein Grund, unser Leben zu ändern?

Aufzugeben und sich in Häuser und Wohnungen zu verkriechen? Auch

angesichts dieses Anschlags kann die Antwort nur "Nein" heißen.

Unsere Weihnachtsmärkte müssen wieder öffnen, in unseren Stadien muss

weiter Fußball gespielt werden, in unseren Städten sollen Menschen

arbeiten, feiern, genießen können. Feige haben Terroristen Leben

ausgelöscht. Wir dürfen ihnen nicht auch noch erlauben, dass die

Angst vor dem Bösen unser Lebensgefühl lähmt. Das gelingt allerdings

nur, wenn wir nicht allein über Konsequenzen reden, sondern Taten

unsere innere Entschlossenheit demonstrieren: mehr Polizeipräsenz,

Kontrollen und Sperrungen gefährdeter Plätze, mehr Zivilcourage.

Freiheit entfaltet sich immer in Sicherheit. Je stärker die Angriffe

von außen werden, desto stärker müssen wir sie schützen. Dabei ist

die Entscheidung über die richtigen Mittel immer eine politische

Gratwanderung: Wie stark beschneiden wir mit strengeren

Sicherheitsgesetzen genau die Freiheit, die wir bewahren wollen? Doch

es gibt keine andere Chance. Zu allem entschlossene Attentäter und

Mörder lassen sich von ihren Plänen nicht durch bloßes Zureden



abbringen. Sie müssen gestellt werden mit jedem möglichen legalen

Mittel, das uns zur Verfügung steht.







