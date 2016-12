Domains als Weihnachtsgeschenk in letzter Minute

(PresseBox) - Ein knappes Fünftel (18 %) aller Deutschen kauft Weihnachtsgeschenke erst kurz vor Heiligabend oder am Heiligabend. Es sind besonders die männlichen Deutschen, die Weihnachtsgeschenke in letzter Minute erledigen. Nur 9 Prozent der Frauen haben in der Woche vor Heiligabend noch kein Weihnachtsgeschenk besorgt.

ICANN Registrar Secura hat einen besonderen Service, wo man wirklich noch in letzter Minute ein passendes Geschenk herbekommt. Domains sind ein passendes Weihnachtsgeschenk für jeden. Es ist auch für den passend, der bereits alles hat.

Die Bestellung der domains erfolgt real time. Somit ist der Service für Leute, die sich erst spät entscheiden können, geeignet.

An Weihnachten können Sie auch Christmas-Domains oder cx-domains verschenken, die Domain der Weihnachtsinsel. Die Weihnachtsinsel liegt im Indischen Ozean, 350 km südlich von Java und 2.616 km nordwestlich von Perth. Die Insel ist etwa 135 km² groß. Sie besteht aus einem vulkanischen Kern (Trachyt und Basalt) sowie Kalkstein, der aus den Skeletten von Kammerlingen (Foraminifera) und Steinkorallen (Scleractinia) entstanden ist. Sie erhebt sich aus einer Meerestiefe von 2.000 m und ragt etwa 350 m über Meereshöhe. Die Küste ist schroff und schwer erreichbar.

Viele Namen sind unter den Christmas-Domains und .cx noch frei-vielleicht auch die Namen von Freunden, Familienmitgliedern und Geschäftspartnern.

