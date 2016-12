Schweizer Verkehrsbehörde Verlangt als 4. Europäische Behörde die Einhaltung von Emissionstests und -Zertifizierungen für Ersatzturbolader

(ots) - Honeywell (NYSE: HON)

unterstützt die kürzlich vom Schweizer Bundesamt für Strassen

geäußerte Auffassung, dass auch Turbolader zu den Fahrzeugteilen

gehören sollen, für die eine ordnungsgemäße Zertifizierung

erforderlich ist. Damit soll die Durchsetzung von Umweltschutzzielen

gefördert werden, die durch nicht originale Ersatzteile gefährdet

werden können.



Die Behörde folgt damit dem Bundesministerium für Verkehr und

digitale Infrastruktur (BMVI), dem spanischen Ministerium für

Industrie, Energie und Tourismus und dem italienischen Ufficio

Motorizzazione Civile Milano und spricht sich als vierte

Regulierungsbehörde in Europa dafür aus, Turbolader zu den

Fahrzeugteilen zu zählen, für die eine Typgenehmigung erforderlich

ist. In allen vier Ländern wird für Ersatzturbos grundsätzlich eine

spezifische Teilezertifizierung oder Fahrzeuginspektion verlangt, die

möglicherweise die erfolgreiche Durchführung eines Emissionstests

beinhaltet. Dies ist ein wichtiger Aspekt für Werkstätten und

Installationsbetriebe, wenn sie ihren Kunden Informationen

bereitstellen.



In der Schweiz drohen bei Verstößen Geldbußen für alle, die nicht

zulässige Änderungen vornehmen oder Fahrzeugteile vermarkten, die zu

nicht zulässigen Fahrzeugänderungen führen würden. Je nach den

Verhältnissen der verstoßenden Partei kann sich diese Geldbuße auf

bis zu 10.000 Schweizer Franken belaufen.



"Das Schweizer Bundesamt hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass

Ersatzteile denselben Lärm- und Abgasstandards entsprechen müssen wie

das zertifizierte Fahrzeug aus dem Werk", erklärte Eric Fraysse,

Aftermarket Vice President und General Manager bei Honeywell

Transportation Systems. "Dies betrifft nicht nur den Endverbraucher,

sondern auch alle Werkstätten und Installationsbetriebe, die an

vorderster Front dafür sorgen können, dass keine Ersatzteile



verwendet werden, mit denen das Fahrzeug in Bezug auf Leistung,

sparsamen Kraftstoffverbrauch und Emissionen die vorgesehenen Werte

nicht erreicht."



Es wird erwartet, dass sich weitere Länder ebenfalls verstärkt auf

Turbolader als emissions- und sicherheitsrelevante Motorkomponenten

konzentrieren werden, die nicht beliebig durch nicht ordnungsgemäße

Nicht-Originalteile ersetzt werden dürfen.



Die Produkte und Services von Honeywell Aerospace finden sich in

nahezu jedem Flugzeug in der kommerziellen Luftfahrt und im

Verteidigungs- und Raumfahrtbereich, und die Turbolader von Honeywell

werden von nahezu jedem Auto- und LKW-Hersteller auf der ganzen Welt

verwendet. Der Geschäftsbereich Aerospace entwickelt innovative

Lösungen für sparsamere Autos und Flugzeuge, für effizientere und

pünktliche Flüge, für sicheres Fliegen und einen sicheren

Landebahnverkehr sowie für Flugzeugtriebwerke, Cockpit- und

Kabinenelektronik, Wireless-Konnektivität, Logistik und vieles mehr.

Der Geschäftsbereich stellt sicherere, schnellere, effizientere und

komfortablere Transportlösungen weltweit bereit. Weitere

Informationen finden Sie auf http://www.honeywellnow.com oder

folgenden Sie uns unter (at)Honeywell_Aero und (at)Honeywell_Turbo.



Honeywell (http://www.honeywellnow.com) ist ein in den Bereichen

Technologie und Fertigung führendes, diversifiziertes Fortune

100-Unternehmen und beliefert Kunden weltweit mit Produkten und

Services für Luft- und Raumfahrt, Steuerungstechnologien für private

und gewerbliche Gebäude, Turboladern sowie Hochleistungswerkstoffen.

Weitere Informationen zu Honeywell finden Sie unter

www.honeywellnow.com .



