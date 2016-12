Lausitzer Rundschau: Keine Gleichheit vor Gericht



Zum Urteil gegen IWF-Chefin Lagarde

(ots) - Dass Christine Lagarde wegen einer

Millionenentschädigung auf Kosten des Steuerzahlers der Prozess

gemacht wurde, ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass die Justiz

selbst vor der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht

Halt macht. Das Urteil gegen die mächtige Finanzmanagerin stellt

allerdings niemanden zufrieden. Weder diejenigen, die einen

Freispruch forderten, weil Politiker sich bei der Fülle an täglichen

Entscheidungen einfach irren können. Noch diejenigen, die eine

Verurteilung wollten, weil Lagarde dem schillernden Geschäftsmann

Bernard Tapie leichtfertig 400 Millionen Euro an Steuergeldern

hinwarf. Der Gerichtshof der Republik sprach Lagarde am Montag der

Fahrlässigkeit schuldig, ohne sie zu bestrafen. Das überraschende

Urteil zeigt, dass vor Gericht doch nicht alle gleich sind. Denn das

internationale Ansehen der Angeklagten verhinderte, dass sie bestraft

wurde. Jemand ohne Rolle im Ausland hätte dagegen wahrscheinlich das

Jahr Haft bekommen, das Lagarde drohte. Zu schwach waren ihre

Argumente vor allem in der Frage, warum sie gegen die skandalös hohe

Entschädigungssumme für Tapie keine Berufung einlegte. Doch die

internationalen Interessen Frankreichs haben über die Gerechtigkeit

gesiegt. Der Gerichtshof wollte nach der Sex-Affäre um Lagardes

Vorgänger Dominique Strauss-Kahn offenbar nicht, dass noch einmal ein

Franzose von der Spitze des IWF zurücktreten muss. Dieses Szenario

scheint nach dem Pariser Urteil vom Tisch. Der Währungsfonds, der der

international geachteten Juristin schon mehrmals das Vertrauen

aussprach, hält auch diesmal an Lagarde fest. Auch die

Finanzinstitution kann sich nach Strauss-Kahn keinen weiteren Skandal

erlauben. Sie wird versuchen, schnell zur Tagesordnung überzugehen.

Lagarde dürfte dabei helfen, denn ihre Kompetenzen sind unbestritten.

Doch in Frankreich wird das Urteil seine Spuren hinterlassen.



Politiker bleiben straffrei, lautet die gefährliche Botschaft. Vor

allem, wenn ein Sondergericht wie der Gerichtshof der Republik tagt,

in dem hauptsächlich Politiker sitzen. Es wird Zeit, eine solche

Spezial-Rechtsprechung abzuschaffen und die Justiz einfach ihre

Arbeit machen zu lassen.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 20:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1438531

Anzahl Zeichen: 2652

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung