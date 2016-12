Neue Westfälische (Bielefeld): Deutschland nach dem Anschlag von Berlin

Wir wollen Frieden!

Thomas Seim

(ots) - Deutschland und die Deutschen befinden sich nach

dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Berlin im Schockzustand. Und

genau das ist das Ziel dieser gewissenlosen Verbrecher, die sich

selbst als politisch motivierte Terroristen sehen und damit jegliche

Legitimation für sich zu haben glauben. Nichts haben sie. Sie sind

skrupellose Killer. Charakterlose Mörder. Feige Attentäter, nicht mal

mutig genug, ihren Opfern in die Augen zu schauen. Das würde

natürlich nichts besser machen - aber es zeigt, wie schäbig diese

Verbrecher sind und handeln. Moralisch kaum besser ist das Verhalten

jener, die auf den sterblichen Überresten der Opfer versuchen, ihr

politisches Süppchen zu kochen und Stimmenkapital daraus zu schlagen.

Ihnen muss man entgegenschleudern: So sehr ihr versucht, mit euren

miesen und charakterlosen Attacken zu suggerieren, dass ihr die Wut

der Mehrheit artikuliert - nein, das tut ihr nicht! Ihr seid nicht

die Mehrheit! Die Mehrheit weiß, dass sich hinter der

Instrumentalisierung der Terror-Attacken das politische Ziel

verbirgt, dieses Land in die Steinzeit des Nationalismus, der

Einschränkung von Recht und Freiheit, ja gar des Totalitarismus

zurückzuführen. Die Mehrheit weiß, dass die Art und Weise, wie

rechtsradikale Kräfte versuchen, amtierenden Politikern die

persönliche Schuld am Tod von zwölf Terror-Opfern zu geben,

verdächtig ist. Man fragt sich in der Tat, wie Sprecher der

Radikalen, richtiger: Rechtsradikalen, bereits weniger als eine

Stunde nach dem feigen Anschlag - die Verletzten ringen noch um ihr

Leben - erklären konnten, es handele sich bei den Opfern um die Toten

der Kanzlerin. Wussten sie da schon mehr über die Vorgänge und Täter

in Berlin? Wenn ja, woher wussten sie es? Deutschland im

Schockzustand. Ja, sicher: Wir wissen seit den Anschlägen von Paris

und der anschließenden Absage eines Länderspiels in Hannover, dass



mit Terror auch in Deutschland gerechnet werden muss. Aber das war

doch bislang nur Theorie. Jetzt ist es Wirklichkeit und wir suchen

nach Wegen, mit dieser Wirklichkeit wenige Tage vor dem Fest des

Friedens und der Besinnlichkeit zurecht zu kommen. Das ist gewiss

nicht leicht. Aber wir werden es schaffen. Dies ist die Stärke

unserer wehrhaften Demokratie. Wir werden sie uns nicht von

Bombenlegern, Terroristen oder politischen Brandstiftern zerstören

lassen. Niemand kann Terror, die Verbrechen von Einzeltätern, mit der

Allgewalt des Staates verhindern, ohne alle Menschen

sicherheitshalber einzusperren. Wohl aber können wir die Täter jagen

und mit aller Härte zur Verantwortung ziehen. Und wir können helfen,

dass die Anlässe für solchen Terror, die fürchterlichen Kriege im

Irak und in Syrien, beendet werden. Schließlich können wir uns

klarmachen, dass hinter den sich ausbreitenden Unsicherheiten der

Welt berechenbare Politiker stehen wie Putin, Erdogan und - womöglich

- bald der neue - unberechenbare - US-Präsident Trump stehen. Ihnen

muss man klar machen, dass sie dazu kein Recht haben. Wir wollen

Frieden. Friedliche Weihnachten!







