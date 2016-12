Mittelbayerische Zeitung: Zwickmühle /

(ots) - Das Attentat auf den russischen Botschafter in

Ankara zeigt auf besonders brutale Weise, wie stark die Türkei unter

Spannung steht. Der türkische Polizist, der Sergej Karlow

niederschoss, schrie sich danach seine Wut über Moskaus Bomben auf

Aleppo aus dem Leib. Eine Wut, die viele Türken teilen. Die türkische

Regierung ist in Syrien auf der Seite sunnitischer Rebellengruppen -

während Russland Machthaber Assad unterstützt. Gleichzeitig braucht

der türkische Präsident Erdogan seinen russischen Kollegen Putin als

Verbündeten - weil Ankara es sich immer mehr mit den traditionellen

Partnern in Europa und Nordamerika verscherzt. Erdogan steckt in

einer Zwickmühle. Nach dem Attentat sprechen Vertreter beider Länder

zwar davon, dass sie sich nicht spalten lassen wollen. Doch das Band

zwischen Türkei und Russland ist zerbrechlich. Die Krise nach dem

Abschuss eines russischen Kampfjets durch eine türkische Rakete ist

erst seit wenigen Monaten gelöst. Und beide Länder haben das Ziel,

ihren Einfluss im Nahen und Mittleren Osten und in Europa auszubauen.

Kaum denkbar, dass sie sich dabei nicht bald wieder in die Quere

kommen.







