Westfalenpost: Kommentar zum Anschlag von Berlin

(ots) - Die furchtbare Tat macht uns sprach- und hilflos.

Zwölf unschuldige Menschen mussten sterben, viele wurden verletzt.

Sie wollten sich in Berlin mit einem gemütlichen Abend auf das

Weihnachtsfest einstimmen, mit Familie und Freunden Zeit verbringen.

Es hätte auch jeder andere Ort, jede andere Stadt sein können - in

Deutschland, in Europa, in den USA. Überall auf der Welt. Es ist

schwer, sich gegen das Gefühl der Angst und der Ohnmacht zu wehren,

das sich in uns breit macht. Genau das ist es, was die Täter in uns

auslösen wollen. Wir sollen uns nicht mehr sicher fühlen, sondern

wissen, dass uns der Terror jeden Tag erreichen kann. Das aber wissen

wir schon längst. Wir wissen es seit den furchtbaren Ereignissen von

Nizza, Paris und anderen Städten. Wir wissen es, seitdem fanatische

Einzeltäter in Zügen Menschen mit der Axt angreifen und auf

Volksfesten sich selbst und andere in die Luft sprengen wollen. Wir

wissen es aber auch, seitdem die Sicherheitsbehörden in den

vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Anschläge vereiteln

konnten. Doch was bedeutet das für unser Leben? Wie sollen wir uns

schützen? Wie sollen wir uns wehren? Überall in Deutschland nahm die

Polizeipräsenz gestern extrem zu. Auf den Weihnachtsmärkten zeigten

sich Uniformierte mit Maschinenpistolen, Einsatzfahrzeuge standen an

den Eingangsbereichen. Sie vermitteln uns ein Gefühl von Sicherheit.

Tatsächlich ist es wohl so, dass uns diese Demonstration eher unsere

Verletzlichkeit zeigt. Es ist ein Hinweis darauf, was wir in Kauf

nehmen müssen, um weiter mehr oder weniger unbeschwert leben zu

können. Denn die absolute Sicherheit lässt sich nicht erzwingen.

Diese Erkenntnis ist jedoch kein Grund, nicht mehr auf

Weihnachtsmärkte oder Konzerte zu gehen. Im Gegenteil. Ganz sicher

ist der Hass nicht das Gefühl, das wir - die potenziellen Opfer - mit



den Tätern gemein haben sollten. Sie haben es nicht verdient, dass

wir uns mit Ihnen auf eine Stufe stellen. Wir sollten Ihnen auch

nicht den Gefallen tun, all jenen mit Ablehnung zu begegnen, die aus

anderen Ländern zu uns kommen. Denn die allermeisten tun dies, weil

sie Schutz suchen. Diejenigen aber, die unserer Gesellschaft schaden

wollen, müssen wissen, dass wir uns mit aller Kraft dagegen wehren.

Aus diesem Grund ist es richtig und vernünftig, Gesetze zu

beschließen, die dabei helfen, schnell und konsequent zu reagieren.

Das ist in den vergangenen Monaten geschehen. Jede Partei, die das

ignoriert oder die Attentate instrumentalisiert, schadet uns allen.

Schließlich: Es ist auch vernünftig, trotz allem gelassen zu bleiben.

Ein Beispiel: Gestern Abend wurde der Kölner Hauptbahnhof wegen einer

Bombendrohung gesperrt. Züge konnten nicht einfahren und standen

irgendwo auf freier Strecke. Ich saß in einem von ihnen. Mit mir

Menschen aus ganz offensichtlich verschiedenen Ländern, die gemeinsam

zum Warten verdammt waren. Sie taten das nicht still, sondern

sprachen miteinander über ihre Gedanken angesichts der Berliner

Ereignisse. Einer berichtete von seinem früheren Dasein im Iran und

warum er stolz ist, in unserem Land leben zu dürfen. Zum Beispiel,

weil hier alle Menschen Rechte haben. Die Demokratie ist stark. Das

sollten wir nie vergessen.







