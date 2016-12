Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Was Berlin über das Land sagt

(ots) - Für die Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt

in Berlin spielt es keine Rolle, ob es sich um die Tat eines

einzelnen Terroristen, eines verwirrten Spinners oder um die gezielte

Tat einer Gruppe handelt. Das Leben von Menschen vorsätzlich zu

beenden oder sie zu verletzen, ist eine Tat, die man nur abgrundtief

verachten kann. Man lernt aber momentan auch viel über die Art, wie

Deutschland mit solchen Ereignissen umgeht. Politiker greifen in die

Schublade der Betroffenheits-Rhetorik und geloben, der Rechtsstaats

werde Härte zeigen. Wieso erst jetzt? Ist das abhängig von der Art

der Straftat? Außerdem wird appelliert, niemanden unter

Generalverdacht zu stellen. Andere sehen sich gerade in ihrem

Generalverdacht bestätigt, suchen nach Schuldigen. Wie in der Politik

wird in den meisten Medien überwiegend spekuliert, weil man nichts

weiß. Bekannt ist: Vorsätzlich fuhr ein Krimineller mit einem

Sattelschlepper in einen Weihnachtsmarkt. Motive unbekannt. Der

Generalbundesanwalt zieht die Ermittlungen an sich, sieht einen

terroristischen Anschlag. Genau weiß er es aber nicht, weil es noch

kein Bekennervideo gibt. Bekennervideos werden in Deutschland also

zu einem ermittlungsfesten Beweismittel geadelt. Schwer hat es die

Polizei. Zunächst wird ein angeblicher Täter festgenommen. Ein

Passant hat geholfen. Erste Anzeichen sind sichtbar, diesen dafür in

den Heldenstatus zu erheben. Der Festgenommene ist ein Flüchtling.

Sofort weiß man, wann er eingereist ist und man weiß auch, dass er

sich renitent benimmt. Flüchtlinge in Deutschland, die auffallen,

werden also lückenlos überwacht. Dann kommen der Polizei Zweifel, ob

der Mann wirklich der gesuchte Täter ist, der den Lastkraftwagen

steuerte. Daraufhin macht sofort im Internet das Stichwort

Polizeiskandal die Runde. So geht es Stund auf Stund. Lernen kann man

von den Franzosen, die raten: Man muss sich um die Betroffenen



kümmern und den eigenen Lebensstil beibehalten. Ja!







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung

Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 20:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1438537

Anzahl Zeichen: 2420

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung