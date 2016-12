Badische Neueste Nachrichten: Die Saat des Hasses - Kommentar von MARTIN FERBER

(ots) - Deutschland wird auch nach der furchtbaren Tat

in Berlin ein freies und offenes Land bleiben, in dem es

Weihnachtsmärkte, Silvesterfeiern und öffentliche Veranstaltungen

gibt. Den Triumph, nun aus Angst alles aufzugeben, was zu Deutschland

gehört und was sein weltweit bewundertes Lebensgefühl ausmacht, darf

man den Terroristen nicht gönnen. Sonst hätten sie gewonnen.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1438540

Anzahl Zeichen: 671

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung