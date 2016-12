Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Polizeichef fürchtet nach Berliner Attentat Nachahmer - Stadt prüft Lkw-Fahrverbote

(ots) - Köln. Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner

Weihnachtsmarkt warnt der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies vor

Nachahmern. "Ich habe immer die Sorge, dass es Nachahmer gibt. Es

gibt nichts Schlimmeres, als dann sagen zu müssen: Wir hätten etwas

tun können und haben es nicht getan", sagte Mathies dem "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Die Kölner Polizei reagiert mit

verschärften Kontrollen auf den Weihnachtsmärkten und Straßen sowie

Hindernissen für Lastwagen an sensiblen Punkten auf das Berliner

Attentat. "Wir prüfen derzeit in enger Abstimmung mit der Stadt,

welche Fahrzeuge in die Innenstadt einfahren dürfen und an welchen

Stellen wir das verhindern wollen", so Mathies. Polizisten mit

Maschinengewehren und Schutzwesten sollen zusätzliche Sicherheit

bieten. Eine Absage der Weihnachtsmärkte sei keine Option gewesen.

Der Kölner Dom als mögliches Anschlagziel zu Weihnachten oder in der

kommenden Silvesternacht ist stärker in den Fokus der Polizei

gerückt, Einlasskontrollen vor den Gottesdiensten werden derzeit

geprüft. Mathies: "Ich habe den Dom und das Umfeld mit allen

Auswirkungen, die diese große Kirche mit sich bringt, im Blick." Die

Vorbereitungen für die Kölner Silvesternacht würden von den

Ereignissen in Berlin wenig beeinflusst. "Als Polizei bewerten wir

eine Lage jeden Tag neu. Das tun wir natürlich auch in Hinblick auf

Silvester. Im Augenblick bin ich sehr sicher, dass wir bei unseren

Vorbereitungen auch sehr gut an Ereignisse gedacht haben, die wir

überhaupt nicht haben wollen."







Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149



Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölner Stadt-Anzeiger

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 22:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1438544

Anzahl Zeichen: 1916

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölner Stadt-Anzeiger

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung