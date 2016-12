Rheinische Post: Chef der Innenministerkonferenz fordert Gesetzesverschärfungen angesichts des Terroranschlages in Berlin

(ots) - Unter dem Eindruck des Berliner Terroranschlags

hat der Chef der Innenministerkonferenz, Saarlands Ressortschef Klaus

Bouillon, Gesetzesverschärfungen verlangt. "Es gibt bundesweit

zahlreiche Flüchtlinge, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen

und wie sie heißen - da ist ein Unsicherheitspotenzial drin", sagte

der CDU-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Mittwochausgabe). Die Identität sei oft gefälscht, die Pässe seien

verschwunden, und dann weigerten sie sich auch noch, an der

Überprüfung mitzuwirken. "Wer hier einen Asylantrag stellt und an

seiner Identitätsfeststellung nicht mitwirkt, muss seinen Anspruch

auf Asyl verlieren", sagte Bouillon. Dazu werde er im Januar

Vorschläge unterbreiten. Änderungsbedarf sieht der Innenminister auch

beim Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. "Das

müssen wir jetzt mal vorurteilsfrei diskutieren", sagte Bouillon.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1438546

Anzahl Zeichen: 1255

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung