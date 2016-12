Edle und außergewöhnliche Notizbücher - ein Geschenk mit persönlicher Note

(firmenpresse) - Notizbücher sind ein individueller Gedankenpool. Alle Erlebnisse und Ideen des Tages können dort aufgeschrieben werden. Später helfen die Notizen, sich an schöne Dinge zu erinnern und sie noch einmal zu durchleben, mit einem Lächeln auf den Lippen. Im beruflichen Alltag unterstützen Notizbücher bei der Strukturierung des Arbeitstages.

My-Life-24 bietet bei Amazon und im eigenen Webshop viele Notizbücher im selbsterstellten Design an, die vielseitig eingesetzt werden können. Im Beruf sind sie wertvolle Helfer, um neues Wissen und Informationen in einer ganz eigenen Form aufzuschreiben oder einfach nur, um die wichtigsten Neuigkeiten zu notieren. Im privaten Bereich ist der Einsatzbereich von Notizbücher noch vielseitiger. In ihnen lassen sich zu jeder Zeit und an jedem Ort Gedanken sowie Erfahrungen niederschreiben. Auch für eine plötzliche Idee, die unbedingt festgehalten werden muss, ist die Nutzung von Notizbüchern sehr wertvoll.

Nun steht Weihnachten steht vor der Tür. Individuell gestaltete Notizbücher sind ein schönes Geschenk zum Fest, vor allem für Jemanden, der gerne schreibt. My-Life-24.com bietet qualitativ hochwertige Unikate in unterschiedlichen Farben und Designs, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Und wer das ganz besondere sucht, kann diese schönen Notizbücher kombiniert in einer Edel-Wundertüte erhalten, mit Motivationssprüchen und inspirierenden Motiven, einer liebevoll gestalteten Anleitung für ein Danke- und Erfolgs-Tagebuch, kleine Überraschungen, wie Schmetterlinge und Glückskäfer, etc. sowie ein goldenes Gewinn-Los in einem Organza-Beutel. Jede Edel-Wundertüte ist ein Unikat und wird in einer schönen Geschenkbox im Schmetterlings-Design verschickt.

Eine Überraschungstüte voller Spaß und Inspiration - für sich selbst oder als wertvolles Geschenk.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.my-life-24.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

My Life 24 -

Ideen für ein inspiriertes Leben

Dies ist eine Pressemitteilung von

My Life 24

PresseKontakt / Agentur:

My Life 24

Sabine Göbel

Hohe-Buch-Ring 23

68789 St. Leon-Rot

s.goebel(at)my-life-24.com

01603603032

http://www.my-life-24.com



Datum: 21.12.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1438549

Anzahl Zeichen: 2197

Kontakt-Informationen:

Firma: My Life 24

Ansprechpartner: Sabine Göbel

Stadt: St. Leon-Rot

Telefon: 01603603032





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung