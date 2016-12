Moringa - Gesundheit aus der Natur

Moringa sorgt für Wohlbefinden von Körper& Geist

Moringa von Medicom ist ein Naturprodukt für Rund-um-Wohlbefinden

(firmenpresse) - Unterföhring, im Dezember 2016 - Die Medicom Pharma GmbH stellt Ihnen das neue Moringa Naturprodukt vor. Damit erweitert die Medicom ihre neue Produktreihe Medicom Terra. Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität.

Innere Balance und ein Rund-um-Wohlgefühl hat etwas mit Lebensqualität zu tun. Gesundheitsbewusste Menschen wissen, dass vor allem eine ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil für körperliches und geistiges Wohlbefinden sorgt. Ein abwechslungsreicher Ernährungsplan ist nicht immer die Garantie dafür, dass man auch tatsächlich alle notwendigen Nährstoffe aufnimmt.

Der Moringa-Baum aus Indien gehört zu den weltweit nährstoffreichsten Pflanzen. Somit sorgt dieser Allrounder optimal für unsere Gesundheit, das allgemeine Wohlbefinden und fördert das Gleichgewicht von Körper und Geist.

Moringa: Baum des Lebens

Moringa (Moringa oleifera) ist seit Jahrtausenden eine Heilpflanze aus der indischen Heilkunst Ayurveda. Der sogenannte Baum des Lebens oder auch Wunderbaum genannt wächst in Nordindien, wird aber auch in Südostasien, Afrika und der Karibik angepflanzt.

Moringa: Vielseitig und nährstoffreich

Der hochwertige Moringa-Blatt-Extrakt hat viele Verwendungsmöglichkeiten. Der Grund: Die Pflanze bietet nahezu alle wichtigen Vitamine wie etwa Vitamin B1, B2, B3, C, E und K. Ebenso enthält es Mineralstoffe wie Calcium, Kalium, Eisen, Mangan, Schwefel, Phosphor und Zink unter anderem sowie 18 von 20 bekannten Aminosäuren. Die höchste Konzentration der Vitalstoffe befindet sich in den Blättern. Damit ist eine Basisgrundversorgung wichtiger Nährstoffe für die Gesundheit abgedeckt. Der Moringa-Blatt-Extrakt wird besonders sorgfältig und schonend in gewohnter Medicom-Premium-Qualität hergestellt.

Moringa im Überblick:

Die Tagesdosis von 2 Kapseln liefert 800 mg Moringa-Extrakt.

Über Medicom Pharma GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität. Weit über 60 Produkte runden mittlerweile das Gesundheitsangebot der Medicom ab. Über eine Million zufriedene Kunden stehen für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention durch Nahrungsergänzung. Mehr über Medicom: www.medicom.de

