Mindtree als expansiver und etablierter Player in der Produktentwicklung und Embedded Systems im "Zinnov Zones 2016 Product Engineering Services"-Bericht positioniert

Eine umfassende Analyse evaluierte die Teilnehmer hinsichtlich

vertikaler Präsenz, Lösungen und Skalierung



Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmen für

Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, wurde von

Zinnovs globaler Studie zu Produktentwicklungsdiensten mit dem Titel

"Zinnov Zones 2016 - PES" im Bereich "expansiv und etabliert"

aufgeführt. Das Rating evaluiert Teilnehmer in Bezug auf eine Reihe

von Parametern, einschließlich Ausgereiftheit der Forschungs- und

Entwicklungspraxis, Skalierung, vertikale Präsenz und Innovation. Die

Studie positionierte Mindtree im Marktführer-Bereich in Bezug auf

jede dieser einzelnen Vertikalen - Verbraucherelektronik,

Unternehmenssoftware, Halbleiter wie auch Telekommunikation und

Verbrauchersoftware. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier

(http://www.slideshare.net/zinnov/zinnov-zones-2016-pes-executive-sum

"In einer dynamischen Geschäftsumgebung zählen unsere Kunden auf

unsere Hilfe bei der effizienten Fertigung neuer Produkte. Unsere

Positionierung im Marktführer-Bereich im fünften Jahr in Folge ist

ein Beweis für unsere starken Fähigkeiten bei der Produktentwicklung.

Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf die Festigung dieser

Fähigkeiten, um stets an der Spitze zu bleiben", so Rostow Ravanan,

CEO von Mindtree.



"Mindtree wurde als etablierter und expansiver Dienstleister im

Bereich Engineering Services ausgezeichnet, mit einer innovativen

Unternehmenskultur, einer Vielzahl von ausgereiften Angeboten und

Branchenspezialisierung. Sein starkes Portfolio mit geistigem

Eigentum rund um drahtlose Übertragung im Nahbereich,

industriespezifische Systeme und Lösungen steigert seine Reichweite

und seinen Wert für Forschungs- und Entwicklungsinvestoren.



Mindtree-Kunden nannten das innovative Ökosystem des Unternehmens und

seine Investitionen in Cross- und Vertical-Engineering-Labore an

zahlreichen Standorten als wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Das

Co-Investment mit seinen Kunden durch anspruchsvolle Geschäftsmodelle

war ein einzigartiges Feature von Mindtree, das das Unternehmen

befähigte, mit einigen der größten Forschungs- und

Entwicklungsinvestoren gemeinsam etwas zu schaffen", so Sidhant

Rastogi, Partner & Practice Head bei Zinnov.



Über Zinnov



Zinnov wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Silicon

Valley und Bangalore. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg konnte

Zinnov tiefgehende Fachkenntnisse in den Bereichen Engineering und

Digital Practice entwickeln. Das Unternehmen hilft seinen

Auftraggebern beim wirksamen Einsatz von globaler Innovation und

Technologie-Ökosystemen, um Innovation und digitale Transformation zu

beschleunigen.



Zinnovs Team aus erfahrenen Experten bedient Kunden in den

Bereichen Software, Fahrzeugtechnik, Telecom & Networking,

Halbleiter, Verbraucherelektronik, Speicherung, Gesundheitswesen,

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und vertikaler Einzelhandel in den

USA, Europa, Japan und Indien.



Für weitere Medien-Anfragen kontaktieren Sie bitte Jaya Shukla

unter media(at)zinnov.com



Über Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von der

Konzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalen

Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der

Global 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital"

ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklung

kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen

Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz

des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und

Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu

verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern

abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das

Umsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.







