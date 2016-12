NOZ: Anschlag in Berlin mit Lkw: Logistikverband fordert mehr Polizeipräsenz auf Rastplätzen

(ots) - Anschlag in Berlin mit Lkw: Logistikverband

fordert mehr Polizeipräsenz auf Rastplätzen



BGL-Hauptgeschäftsführer Schmidt: Übergriffe auf Lastwagen nehmen

zu



Osnabrück. Nach dem Anschlag mit einem entführten Lastwagen auf

den Berliner Weihnachtsmarkt hat der Logistikverband BGL mehr

Polizeischutz für Lkw auf Rastplätzen gefordert. In einem Gespräch

mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Hauptgeschäftsführer

des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL),

Karlheinz Schmidt: "Wir brauchen mehr Polizeipräsenz an den von

Lastwagen frequentierten Rast- und Parkplätzen." Zudem müssten die

Ruheplätze durch bauliche Veränderungen sicherer werden. Schmidt

sagte: "Auch eine ausreichende Beleuchtung und die Umzäunung von

Parkflächen könnte mit dazu beitragen, dass Übergriffe auf Lkw-Fahrer

schwieriger werden."



Der Hauptgeschäftsführer beklagte, dass die Sicherheit von

Lkw-Fahrern und der Ladung "seit Jahren ein immer heißer werdendes,

aber in der Öffentlichkeit verdrängtes Thema" sind. Schmidt sagte:

"Übergriffe auf Lkw-Fahrer, zum Beispiel mit K.-o.-Gas während deren

Ruhezeit, um den Fahrer oder den Lkw auszurauben, sind leider keine

Seltenheit mehr." Die Taten reichten vom Aufschlitzen der Planen bis

zum Diebstahl ganzer Fahrzeuge. Der Verbandsvertreter sagte: "Längst

hat die organisierte Kriminalität Nordeuropa erreicht. Einige

Autobahnstrecken sind berüchtigt dafür, dass Übergriffe auf

Fahrzeuge, Fahrer und Ladung durch organisierte Banden erfolgen." Da

innere Sicherheit weitgehend Sache der Länder sei, müsse die Polizei

sich besser koordinieren.



Der Täter des Berliner Anschlags habe eine "kriminelle und

menschenverachtende Energie" an den Tag gelegt, sagte Schmidt.



Bei dem Anschlag hat der Täter für die tödliche Fahrt auf dem

Berliner Weihnachtsmarkt vermutlich einen Lastwagen mit polnischem



Kennzeichen entführt, der polnische Fahrer wurde erschossen auf dem

Beifahrersitz gefunden.



Der BGL ist der Spitzenverband des Transportlogistikgewerbes in

Deutschland.







