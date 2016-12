DIP-Partner AENGEVELT vermittelt 1.150 m² Bürofläche im Berliner „Q205“ an IT-Spezialisten “neXenio GmbH“

Im Rahmen des Unternehmenswachstums

Das "Q205" in Berlin-Mitte

(firmenpresse) - AENGEVELT betreut das auf IT-Sicherheit und kollaboratives Arbeiten in Cloud-Lösungen spezialisierte Start-up “neXenio GmbH“ bei der Suche nach einem Unternehmenssitz in Berlin und vermittelt dazu gemeinsam mit “Johs. Reese Immobilien Consulting GmbH Berlin“ einen Mietvertragsabschluss in dem Büro-, Einzelhandels- und Wohn-Ensemble “Q205", Friedrichstraße 67-70, in Berlin-Mitte.



Bei dem Start-up “neXenio GmbH“ (www.nexenio.com) handelt es sich um eine Ausgründung aus dem privatfinanzierten “Hasso-Plattner-Institut“ (HPI) mit Sitz in Potsdam-Babelsberg (www.hpi.de), das den in Deutschland einzigartigen praxis- und innovationsorientierten Studiengang “IT-Systems Engineering“ im Rahmen eines gebührenfreien Studiums anbietet.



„neXenio wurde von den beiden HPI-Informatikern Patrick Hennig und und Philipp Berger gegründet und startete zunächst räumlich in einer Interims-Lösung. Nach der erfolgreichen Anfangsphase suchte das Unternehmen nun für das wachsende Experten-Team moderne Büroflächen mit der Möglichkeit flexibler Grundrissgestaltungen und speziellen Sicherheitsanforderungen in einem zentral gelegenen Gebäude mit gleichzeitig guter ÖPNV-Anbindung", fasst Adina Schmidt, für den Abschluss verantwortliche Vermietungsspezialistin von AENGEVELT Berlin, das Suchprofil und führt weiter aus: „Diese Anforderungen erfüllt das „Q205“ in idealer Weise.“



AENGEVELT ist Gründungsmitglied von "DIP – Deutsche Immobilien-Partner", dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 9 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und 6 weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als „preferred partners" mit insgesamt über 550 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 300.000 m² vermittelter gewerblicher Mietfläche (2015).





http://www.aengevelt.com



AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2015: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 500 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

Kommentare zur Pressemitteilung