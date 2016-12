Solar-Jahr 2017? Photovoltaik für Industrie und Gewerbe lukrativ

Solar für Industrie und Gewerbeanlagen sind ab dem Jahr 2017 sehr interessant

(PresseBox) - Solar-Photovoltaik erzeugt günstigen Strom, die PV-Anlagen können heute nahezu auf jedem Dach installiert werden, die Flächenbelastung liegt im geringen Bereich. Photovoltaik holt aus dem Licht tagsüber Strom und Sie können den Solarstrom im eigenen Betrieb nutzen. Mit Batteriespeicher ist eine längere Nutzung möglich und der Lastausgleich im Betrieb steuerbar. Neben steuerlichen Förderungen ist eine Photovoltaikanlage preiswert geworden und rechnet sich in der Regel innerhalb 8-10 Jahren. So sind ab 2017 PV Anlagen bis zu 750 KWp wieder gefördert.

Photovoltaik 2017 - Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Eigenstromnutzung im Betrieb

oder Flächennutzung Dach oder Freifläche mit Einspeisevergütung

Was auch immer Sie entscheiden Solar-Photovoltaik ? es wird ein interessantes Invest bleiben und Sie können damit langfristig Ihre Stromrechnung kürzen.

Infos Beratung

Industrieanlagen mit Solar Photovoltaik Speicher bei iKratos Solar Energietechnik in Weißenohe bei Nürnberg ? Tel 09192 992800 täglich von 9-16 Uhr mit eigenem Ausstellungsraum



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





