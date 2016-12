Photovoltaik - Solar im Baugebiet 411 in Erlangen Büchenbach

Stadt Erlangen ist vorbildlich im Bereich der erneuerbaren Energien

(PresseBox) - Gerade Erlangen ist vorbildlich im Bereich der erneuerbaren Energien. so wird gerade ein neues Baugebiet in Erlangen-Büchenbach Baugebiet 411 erschlossen.

Die Energie-Plus-Siedlung in der Häuslinger Wegäcker Mitte mit fast 80 Eigenheimbauplätzen werden mit gut gedämmten und ökologisch wertvollen Häusern gesetzt.

Als Teil der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Erlangen-West II setzt das Erlangen-Büchenbach Baugebiet 411 die Entwicklung von Wohnquartieren im Erlanger Ortsteil Büchenbach fort und verbindet das Ziel Familienfreundlichkeit mit einer ökologisch vorbildlichen Struktur. Dabei können Erdwärmepumpen, Luft- oder Indoor Wärmepumpen, als Heizungen eingesetzt werden. Wichtig dabei Photovoltaik und Speicher werden extra gefördert.

Mit Photovoltaik Energie erzeugen ist einfach.

Der Gesetzgeber unterstützt die Möglichkeit eigenen Strom zu produzieren um unabhängig zu werden. ?Jedes Haus, jeder Gewerbebetrieb kann eigenen Strom mit Photovoltaik erzeugen, an 365 Tagen im Jahr. Eine weitere Möglichkeit ist es in Erlangen-Büchenbach Baugebiet 411 den Strom mit Batteriespeichern für die Nacht vorzuhalten.

Photovoltaik Speicher Baugebiet 411 Erlangen täglich von 9-16 Uhr mit Anmeldung im Sonnencafe bei iKratos in 91367 Weißenohe bei Nürnberg, Bahnhofstrasse 1. Tel 09192 992800





