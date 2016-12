Mühlen der Justiz

Roben Christmette

(firmenpresse) - [Issigau, 21.12.2016] Verbrecher zu jagen, Schuldige einzusperren und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen – dazu sehen sich die Träger der Richter Roben und ihre Kollegen in der Anwaltsrobe verpflichtet. Dazu gibt es ehrenwerte Richter, die Urteile und Empfehlungen aussprechen und in ihren Roben durch die langen Gänge der Gerichtsbarkeit wandeln. Der Alltag eines Richters sieht weniger aufregend aus. Vielmehr warten Aktenberge bzw. virtuelle Fallakten auf ihre Bearbeitung. Kaum ein Gericht klagt nicht über eine Flut von Arbeit, der man sich ausgeliefert fühlt.



Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, wenngleich die Zunahme von kriminellen Machenschaften diese Mühlen zusätzlich verlangsamt. Zu viel passiert in unserer Gesellschaft. Die Roben sind Symbol für die Gerechtigkeit, die es zu erreichen gilt.

Das dunkle Schwarz der Roben wirkt oft furchteinflössend, dabei ist das klassische Dunkel der alten Tradition unterworfen. Dieses Mal ist die Farbe Schwarz allerdings die Farbe der Guten, nicht der Bösewichte. Richter Roben glänzen und wirken vertrauensbildend, sie unterstreichen das hohe Anwesen der Richter in ihrer Gerichtsbarkeit und sorgen für Aufsehen, wo immer sie zu sehen sind.



Es wird Zeit, der Gerechtigkeit verstärkt zu zusprechen und sich dafür einzusetzen. Der Beruf des Richters ist jedoch eine Herausforderung, denn bis man Richter wird, ist es ein langer Weg. Überforderung und ein hoher Arbeitsdruck sind nicht jedermanns Sache, bis es endlich soweit ist. Wer durchgehalten hat, beweist hohe Einsatzbereitschaft, wahrscheinlich ein vermindertes Privatleben und noch mehr Courage, sich gegen die Bösen auf dieser Welt durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass sie hinter Schloss und Riegel kommen.







