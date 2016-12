Single Bells - Pauschalurlaub zu Weihnachten bei Alleinreisenden beliebt

(ots) -

Anteil Alleinreisender zur Weihnachtszeit 82 Prozent höher als im

Rest des Jahres / Ägypten zu Weihnachten dreimal so häufig gebucht

wie im übrigen Jahr / Kanaren statt Balearen: Pauschalurlauber wollen

über die Feiertage ins Warme



Urlaub statt Familie - Der Anteil alleinreisender Pauschalurlauber

ist zur Weihnachtszeit 82 Prozent höher als im Rest des Jahres.

Familienurlaube machen über Heiligabend einen geringeren

Buchungsanteil aus (-35 Prozent im Vergleich zum restlichen Jahr).*



CHECK24-Kunden verbringen ihren Weihnachtsurlaub am liebsten in

Ländern mit angenehmen Temperaturen: Spanien, Ägypten und die Türkei

werden am häufigsten gebucht. Ägypten ist mehr als dreimal so beliebt

wie im Rest des Jahres.



Auch bei den meistgebuchten Destinationen gibt es eine

Verschiebung in Richtung im Winter wärmerer Regionen:

Kurzstrecken-Ziele wie Mallorca machen einen geringeren Anteil der

Buchungen aus, dafür nimmt der Anteil an Mittelstrecken-Zielen wie

Hurghada/Safaga oder die Kanarischen Inseln zu.



Anteilig 82 Prozent mehr Singleurlauber zu Weihnachten als im

übrigen Jahr



Rund 20 Prozent der über CHECK24.de gebuchten Pauschalreisen über

den 24. Dezember 2016 werden von Einzelpersonen unternommen. Das sind

fast doppelt so viele wie im übrigen Jahr (elf Prozent). Der Anteil

der Familienurlaube geht über Weihnachten um 34 Prozent zurück,

Paarurlaube bleiben dagegen konstant bei 63 Prozent.



Warme Ziele an Weihnachten beliebt: Ägypten dreimal so oft gebucht

wie unter dem Jahr



Wie auch im Gesamtjahr ist Spanien zu Weihnachten das beliebteste

Pauschalreiseland der CHECK24-Kunden (44 Prozent aller Buchungen).

Allerdings sind in Spanien zu Weihnachten andere Destinationen

beliebt als unter dem Jahr. Mit 19 Prozent aller Buchungen folgt auf

Platz zwei Ägypten - anteilig dreimal mehr Buchungen als im übrigen



Jahr. Auf dem dritten Rang landet die Türkei (14 Prozent).



Kanaren statt Balearen - Pauschalurlauber wählen über Weihnachten

Mittelstrecken-Ziele



Hurghada/Safaga ist die beliebteste Urlaubsregion an Weihnachten

2016. Die Plätze dahinter werden von den Kanarischen Inseln

Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa belegt. Alle der fünf

meistgebuchten Destinationen zu Weihnachten sind Mittelstreckenziele

mit 2,5 bis sechs Stunden Flugzeit. Mallorca, sonst die Nummer eins

der Pauschalurlaubsziele und in unter 2,5 Stunden zu erreichen,

schafft es zu Weihnachten nicht unter die fünf beliebtesten

Reiseziele.



"Mallorca ist für viele Touristen mit acht bis 15 °C im Dezember

zu kühl", sagt Martin Zier, Geschäftsführer für den Bereich Reise bei

CHECK24.de. "Für sommerliche Temperaturen nehmen Reisende im Winter

längere Flugzeiten in Kauf."



Mittelstrecken-Ziele legen Weihnachten im Vergleich mit dem

restlichen Jahr auf den Anteil gerechnet 37 Prozent zu.

Kurzstrecken-Destinationen machen zu Weihnachten nur zehn Prozent der

Buchungen aus.



*weitere Informationen zur Methodik und Grafiken mit weiteren

Ergebnissen unter: http://ots.de/SXXi4



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im

Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,

Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit

kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der

Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und

Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300

Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,

mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und

Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &

Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr

als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







Pressekontakt:

Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,

edgar.kirk(at)check24.de

Daniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,

daniel.friedheim(at)check24.de



