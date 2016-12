Umweltschutzinvestitionen der Industrie 2014 auf Höchststand gestiegen

(ots) - Im Jahr 2014 investierten Unternehmen des

Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in Deutschland 7,9

Milliarden Euro in Sachanlagen für den Umweltschutz, die der

Verringerung, Vermeidung oder Beseitigung von Emissionen in die

Umwelt dienen oder eine schonendere Nutzung der Ressourcen

ermöglichen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, sind die Umweltschutz-investitionen im Vergleich zu 2013 um

5,7 % (426 Millionen Euro) gestiegen und haben damit einen

Höchststand erreicht. Die aufgewendeten Umweltinvestitionen

entsprechen einem Anteil von 10,3 % an allen getätigten Investitionen

der Unternehmen (76,8 Milliarden Euro) für das Jahr 2014.



Der Großteil der Investitionen für den Umweltschutz(42,7 %) floss

2014 in Maßnahmen des Gewässerschutzes (3,2 Milliarden Euro), zum

Beispiel für Neutralisations- und Kläranlagen. Der zweitwichtigste

Investitionsbereich (36,0 %) war der Klimaschutz (2,7 Milliarden

Euro), zu dem neben Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien auch

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Vermeidung von

Kyoto-Treibhausgasen gehören. In Maßnahmen der Abfallwirtschaft

investierten Unternehmen 1,2 Milliarden Euro und in Maßnahmen zur

Luftreinhaltung 624 Millionen Euro.



Mehr als die Hälfte (55 %) der Umweltschutzinvestitionen wurden

von Unternehmen der Wirtschaftszweige Abwasserentsorgung (2,2

Milliarden Euro) und Energieversorgung (1,9 Milliarden Euro)

getätigt.



