eVision Systems GmbH kündigt die Unterstützung des „USB Power Delivery Analyzer“ von Total Phase im Release 6.7 der Data Center Software an

• Mit der Data Center Software können Entwickler auf Windows-, Mac OS X- oder Linux-Plattformen, die Stromversorgung über USB Typ-C mithilfe des USB Power Delivery Analyzer’s analysieren



Data Center Software unterstützt Power Delivery Analyzer von Total Phase

(firmenpresse) - Forstinning, 20. Dezember 2016 –eVision Systems GmbH, der einzig autorisierte Distributor von Total Phase im DACH Gebiet, gab bekannt das die Total Phase „Data Center ™ Software“ jetzt den „USB Power Delivery Analyzer“ unterstützt. Mit den Update der preisgekrönten Data Center Software können Entwickler auf Windows-, Mac OS X- oder Linux-Plattformen die Stromversorgung von USB Type-C Produkten untersuchen. Unabhängig von der Entwicklungsumgebung können Benutzer die Signale in den Konfigurationskanälen CC1- und CC2 messen und die „Power Delivery Negotiation“ der USB Typ-C Geräte einfach und kostengünstig Transparent machen. Der Power Delivery Analyzer (USB 3.1 Gen 2 Standard) ermöglicht die Aufnahme der Datenübertragungen ohne die Störung anderer High-Speed-Signale.



Der „USB Power Delivery Analyzer“ basiert auf dem Chromium Projekt mit dem Codenamen Twinkie. Dieses Projekt verwendet Open-Source-Software um die Daten zu erfassen und zu lesen, ist aber in der Funktionalität und bei der Unterstützung der Betriebssysteme eingeschränkt.



Total Phase aktualisierte den „USB Power Delivery Analyzer“ damit er mit der Data Center Software zusammenarbeitet. Die „Data Center Software“ ist eine kostenfreie Real-Time Bus Protokoll Analyse Software von Total Phase.



"Total Phase arbeitete eng mit Google zusammen, um den USB Power Delivery Analyzer auf den Markt zu bringen", sagte Gil Ben-Dov, CEO bei Total Phase. "Unsere Fähigkeit die Busdaten zu erfassen, zu analysieren und darzustellen, unabhängig davon ob Mac, Windows oder Linux benutzt wird, erhöht die Usability des USB Power Delivery Analyzers erheblich und ist damit ein Muss für jeden USB-Entwickler. "



Der „USB Power Delivery Analyzer“ ist in der Lage, die Energieversorgung an beiden Konfigurationskanälen (CC1 / CC2) zu messen, während er als transparenter Durchgang für den USB-Datenverkehr (bis zu 10 Gbit / s) fungiert.



Weitere Merkmale sind:



•Überwachung „Power delivery negotiation“



•Visualisierung und Dekodierung der „PD packets“

•Überwachung „Sink/source charging level negotiation“

•„Power delivery negotiation“ zwischen verschiedenen Quellen

•Bestätigung der Kompabilität eines Geräts und das Zusammenspiel mit anderen Type-C Power Delivery Lösungen

•Bestätigung elektronisch markierter Kabel, Identifizierung und Negotiation

•Überwachung „upstream/downstream port role swap“

•Überwachen des „Alternate Mode’s“







Preise und Verfügbarkeit

Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit der Total Phase Produkte sind unter diesem Kontakt erhältlich:

Email: sales(at)evision-systems.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://evision-systems.de/total-phase-data-center-software-unterstuetzt-usb-power-delivery-analyzer-/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

eVision Systems ist der autorisierte Total Phase Distributor für Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir können aber auch über die Landesgrenzen liefern. Wir haben uns das Ziel gesteckt unseren Kunden die günstigsten Preise anzubieten. Neben den vorteilhaften Preisen bieten wir lokalen, deutschsprachigen Service und liefern üblicherweise innerhalb eines Tages vom Auslieferungslager München.



Die eVision Systems GmbH unterstützt Firmen, die sich mit der Entwicklung von Mikroelektronik beschäftigen, durch ein umfangreiches Portfolio an Mess- und Testgeräten, Entwicklungswerkzeugen, und Dienstleistungen.



Seit der Gründung hat sich die eVision Systems GmbH das Ziel gesetzt Produkte junger, innovativer Firmen in den Markt einzuführen. Diesen Produkten ist gemeinsam, dass sie technologisch neuartig sind oder dass sie mehr als eine Alternative zu etablierten Lösungen darstellen und vorhandene Flows sinnvoll ergänzen. Designsicherheit, Wiederverwendbarkeit und Produktivitätssteigerung als Ergebnis sind die Garanten des Erfolgs unserer Kunden.

Beschleunigung Berechnung komplexer Algorithmen mittels C zu FPGA Synthese, HDL Simulation und Verifikation, Linting, Code Coverage und formale Verifikation für FPGA und ASIC, sowie Tools für Chip Packaging oder auch richtungsweisende HDL Texteditoren sind nur einige der Themen, mit denen wir uns beschäftigen.



Gemeinsam mit ALDEC , CDS , Impulse Accelerated, Introspect Technology, One Spin Solutions, Pico Computing, Sigasi, Total Phase und Vtools arbeiten wir mit Kunden in ganz Zentraleuropa.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.evision-systems.de oder auf unseren Webshop: http://www.evision-webshop.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

eVision Systems GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

eVision Systems GmbH

Jahnstr. 12

D – 85661 Forstinning b. München

Josef Ostermeier

Tel : 08121-220825

jostermeier(at)evision-systems.de

Webseite: www.evision-systems.de

Onlineshop: www.evision-webshop.de

Datum: 21.12.2016 - 11:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1438676

Anzahl Zeichen: 2957

Kontakt-Informationen:

Firma: eVision Systems GmbH

Ansprechpartner: Josef Ostermeier

Stadt: Forstinning

Telefon: 08121220825



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 135 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung