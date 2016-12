Wie Finanzberater und Kunden nachhaltig von der GenerationenBeratung profitieren

Das Institut GenerationenBeratung (IGB) bietet für Finanz- und Versicherungsvermittler praxisorientierte Aus- und Weiterbildung, Vertriebsunterstützung und ein umfassendes Experten-Netzwerk.

GenerationenBeratung ist eine strategische Konzeptberatung, die vier Hauptbereiche umfasst.

Das Themenfeld rund um die Finanzen bei Pflege, Vollmachten, Verfügungen und Testamenten wird derzeit verstärkt von Finanzvermittlern und Versicherungsmaklern entdeckt. Kein Wunder – wer ganzheitlich in Finanz- und Versicherungsfragen berät, Berufsunfähigkeits- und private Pflegeversicherungen vermittelt, erweitert mit einem generationenübergreifenden Beratungsansatz seinen Fokus und bietet Kunden unschätzbaren Mehrwert.



Das Institut GenerationenBeratung (IGB) bietet hierzu Qualifikation, Consulting und Support aus einer Hand. „Ein qualifizierter GenerationenBerater erkennt, wo bei seinem Kunden Probleme durch fehlende Vollmachten oder Verfügungen entstehen können und weiß, wie diese zu lösen sind“, beschreibt Margit Winkler die Situation. Die Geschäftsführerin und Gründerin des Instituts hat sich viele Jahre lang als Trainerin für den Personenversicherungsbereich mit allen möglichen praktischen Fragen auseinandergesetzt. Sie hat früh erkannt, dass neben einer fundierten Ausbildung auch die fachliche Begleitung der Berater eine große Rolle spielt. „Wir stehen für Fragen im Alltag der Berater zur Verfügung und bieten ihnen Unterlagen für das Kundengespräch und zahlreiche Werbemittel“, erläutert Winkler die Serviceunterstützung des IGB.



GenerationenBeratung ist eine strategische Konzeptberatung, die strukturiert durchgeführt wird. Sie umfasst vier Hauptbereiche, die man mit rechtlich, medizinisch, finanziell und letzter Wille beschreiben kann (siehe Grafik). Instrumente sind Betreuungs-, Patienten-, Sorgerechtsverfügungen, Vorsorge- und Unternehmervollmachten und das Testament. Nach diesen Lösungen aus den rechtlichen und medizinischen Fragenstellungen wird die finanzielle Vorsorge über eine Pflegeversicherung gelöst. Anschließend können Vermögensübertragungen außerhalb des Testaments gestaltet werden.





„Als GenerationenBerater dürfen Sie allgemein informieren und grundlegende Tipps aussprechen, aber keine Rechtsdienstleistungen erbringen. Sie benötigen daher zwingend ein Netzwerk vor allem verschiedener Fachanwälte“, erläutert Margit Winkler. IGB setzt hier ausschließlich auf langjährige Experten der Branche und stellt dieses Know-how inklusive der Umsetzung im Netzwerk den Beratern zur Verfügung.



Der IGB-Service ist ein weiterer Baustein im Rundum-Service für den Vermittler. Hier werden anwaltliche Dokumente vermittelt und verwahrt. Die hauseigene Akademie veranstaltet Seminare und Webinare zu vielen Aspekten der GenerationenBeratung wie zum Beispiel Erbrecht, rechtsichere Vorsorge-Vollmachten oder Neukundengewinnung und bietet zudem einen Lehrgang zum Testamentsvollstrecker an.



Das IGB hat als Erster im Markt einen Zertifikatslehrgang zum GenerationenBerater mit der IHK Rhein-Neckar für die Schulung der Vermittler in der GenerationenBeratung initiiert. Mittlerweile wird die sechstägige zertifizierte Ausbildung plus einer Selbstlernphase auch von weiteren IHKn angeboten, weil der Bedarf der Branche immer weiter steigt.



„Wer sich heute als GenerationenBerater positioniert, hat eine hervorragende Aufstellung für die Zukunft“, betont Margit Winkler. Angesichts des mit diesem Beratungsansatz einhergehenden außergewöhnlichen Vertrauensniveaus sind eine hohe Kundenbindung und sehr gute Empfehlungsquoten praktisch inkludiert. Zufriedene Kunden haben schließlich meist auch Kinder, Eltern und Freunde mit ähnlichem Absicherungsbedarf.



