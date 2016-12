Frische Messe-Sets zum Jahresstart bei Mydisplays!

(firmenpresse) - Burscheid, 01. Januar 2017.

Pünktlich zum Jahresstart 2017 erweitert die Mydisplays GmbH aus Burscheid ihr umfangreiches Online-Sortiment um einige besonders pralle Set-Pakete aus dem Sektor Displaysystem und Großformatdruck. Die brandneuen, abwechslungsreich zusammengestellten Messe-Sets vereinen eine Fülle vielfältiger, bedruckbarer Werbeträger in einem einzigen Paket. Bequem lässt sich damit ein komplett aufeinander abgestimmter Messestand mit nur einer Online-Bestellung auf die Beine stellen.

Je nach Set-Auswahl sind beispielsweise ein Faltdisplay in frei wählbarer Größe und Form bzw. alternativ eine Promotionwand in frei wählbarer Größe, eine passende Falttheke mit Thekenplatte, ein Rollup-System in gewünschter Ausführung, ein Prospektständer in Acrylglas-Optik und zwei lichtstarke LED-Spots inkludiert. In den höchsten Paket-Varianten können sich die Kunden sogar über faltbare, bedruckbare Werbeelemente aus dem Hause flux freuen. Die attraktiven Sparsets können darüber hinaus beliebig erweitert und sinnvoll mit weiteren Werbeträgern kombiniert werden.

Bereits im Komplettpreis enthalten sind zudem die individuelle, digitale Bedruckung der einzelnen Werbeaufsteller mit Wunschmotiv, Slogan oder persönlicher Farbwelt sowie der Standard-Datencheck nach Anlieferung der Druckdateien.

Potentielle Einsatzbereiche sind neben Messe-Veranstaltungen auch Kongresse, Tagungen, Foyers, Einkaufszentren oder sonstige Groß-Events.



Überblick zu den möglichen Bestandteilen der Messe-Sets:



Potentielle Werbeträger:

- Faltdisplay in textiler Ausführung oder Hart-PVC-Variante, Größe und Form frei wählbar

- Promotionwand in textiler Ausführung, Größe frei wählbar

- Falttheke in textiler Ausführung oder Hart-PVC-Variante, mit passender Thekenplatte (Farbe & Bedruckung wählbar)

- Rollup-System in unterschiedlichen Ausführungen mit PVC-Plane, Rollup-Film oder Displaybanner

- Prospektständer in Acrylglas-Optik

- LED-Spots für Faltdisplay (Farbe wählbar)



- Diverse faltbare, bedruckbare Werbeelemente aus dem Hause flux



Weiterführende Informationen zu den einzelnen Messe-Sets finden Sie hier:

https://www.mydisplays.net/sparsets











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mydisplays.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über uns:



Die Mydisplays GmbH ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner, wenn es um exzellente Werbetechnik und mobile Messe- und Displaysysteme geht.

Unser professionelles Team ist stets bemüht, günstige aber dennoch qualitativ hochwertige Lösungen für Ihre Werbetechnik anzubieten. Eine sorgenfreie Auftragsabwicklung und schnelle Hilfe bei Problemen sorgen seit mittlerweile 14 Jahren für höchste Zufriedenheit unserer Kunden.



Neben klassischen Werbeartikeln wie Faltdisplays, Rollups, Beachflags und modularen Messeständen gehören innovative Werbetechniken wie 3D Buchstaben oder aufblasbare Werbeträger zu unserem umfangreichen Online-Sortiment. Selbstverständlich entwickelt und produziert die Mydisplays GmbH auch maßgeschneiderte und individuelle Werbekonzepte.

Mit Hilfe unseres modernen Maschinenparks können wir Ihre Werbegrafiken nach höchsten Qualitätsanforderungen im Platten- und Textildruck ökologisch umsetzen. Der direkte Zugriff auf die Großformatdruckerei am Standort Burscheid garantiert eine konstante Qualität und extrem kurze Reaktionszeiten.

Überzeugen Sie sich gerne selbst! Wir freuen uns auf Ihre individuelle Anfrage.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Mydisplays GmbH

Leseranfragen:

Mydisplays GmbH

Linde 20

51399 Burscheid

Deutschland

PresseKontakt / Agentur:

Mydisplays GmbH

Linde 20

51399 Burscheid

Deutschland

Datum: 21.12.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1438696

Anzahl Zeichen: 2296

Kontakt-Informationen:

Firma: Mydisplays GmbH

Ansprechpartner: Dennis Friedrich

Stadt: Burscheid

Telefon: 02174-79190-0



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 01.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung