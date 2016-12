Das Verständnis des Verkehrsflusses kann den Lieferjob einfacher machen

Eine neue App, die den Verkehrsfluss simuliert, kann Lieferanten und Kurieren dabei helfen, den Verkehrsfluss und den Effekt, den dieser auf den Lieferjob hat, besser zu verstehen.

(firmenpresse) - Es gibt nichts Frustrierenderes als eine halbe Stunde lang im Stau zu stehen, bevor sich dieser dann magisch auflöst und nicht einmal klar ist, was die Verzögerung verursacht hat.



Die Verlangsamung des Verkehrsfluss kann einen starken Einfluss auf die Lieferzeit eines Lieferjobs haben. Deshalb macht es Sinn, verstehen zu wollen, was diese nervigen Verzögerungen verursacht.



Dank Martin Treiber und seiner neuen Verkehrssimulations-App können wir jetzt besser verstehen, wie der normale Verkehrsfluss sich verhält und wie verschiedene Störungen und Umstände ihn beeinflussen.



Treibers App zeigt, dass der Verkehr von “Phantomstaus” beeinträchtigt werden kann. Wie beim berühmten „Schmetterlingseffekt“ – der beschreibt, wie der Flügelschlag eines Insektes in einem Ort Auswirkungen hat, die immer stärker werden, bis sie schließlich eine Flutwelle in einem anderen Ort der Welt verursachen – können Verzögerungen im Verkehr den gleichen Effekt verursachen.



Die Verkehrssimulation zeigt, dass obwohl “Flutwellen” auf den Autobahnen unwahrscheinlich sind, die Verlangsamung eines Autos eine „Abbrems-Welle“ verursachen kann, die sich mehrere Kilometer weit ausbreitet und einen Stau hervorruft. So kann die „magische“ Auflösung von einigen Staus erklärt werden.



Verwendung der App



Treiber hat eine Reihe von Szenarios erstellt, die einem Lieferanten bei einem Lieferjob begegnen können, zum Beispiel Umgehungsstraßen, Baustellen, stark ansteigende Streckenabschnitte und Umleitungen.



Der Benutzer kann sehen, wie sich der Verkehrsfluss in diesen Szenarien verhält und kann dann Faktoren wie die Verkehrsdichte, die Art des Verkehrs, die Beschleunigungsrate und die Anzahl von benötigten Fahrbahnwechseln anpassen.



Die Beobachtung der Effekte, die diese scheinbar unbedeutenden Faktoren auf den Verkehrsfluss haben, kann Ihnen dabei helfen den Verkehrsfluss besser zu verstehen.



Was bringt mir das?





Die Verkehrssimulations-App ist interessant und unterhaltsam für Alle, die Ihren Lebensunterhalt mit Lieferjobs verdienen, aber Treiber hofft, dass seine App sogar noch weitreichendere Einflüsse haben wird. Er glaubt, dass mit einem besseren Verständnis des Verkehrsflusses und wie dieser effizienter gestaltet werden kann, die Verkehrsplaner dafür sorgen werden können, dass die Straßensysteme verbessert werden, ohne die ganze Infrastruktur erneuern zu müssen.



Er glaubt, dass die existierenden Straßen mit ein paar kleinen Änderungen der bestehen Verkehrsregeln effizienter genutzt werden könnten. Dazu zählen zum Beispiel die Anpassung der Geschwindigkeitsbeschränkungen und neue Überholregeln, die den Verkehrsfluss verbessern können.



Die App zeigt auch, wie neue Technologien, wie die Abstandsregelungstempomaten, genutzt werden können, um den Verkehrsfluss auf den Autobahnen zu verbessern.



Diese Entwicklungen mögen heute noch Zukunftsmusik sein. Aber während wir darauf warten, ist die Zeit, die Fahrer und Manager damit verbringen, sich die Verkehrssimulations-App anzuschauen und dadurch lernen, den Verkehrsfluss besser zu verstehen, auf jeden Fall gut genutzt.





Kommentare zur Pressemitteilung