Ski und Snowboard - die unterschätzte Gefahr im Auto / Die Wucht loser Ladung kann zu Verletzungen führen / ADAC-Tipps für eine sichere Fahrt in den Winterurlaub

(ots) - Ski, Skistiefel, Koffer, Helme und Schlitten - im

Winterurlaub reist meist viel Gepäck im Wageninneren mit. Liegt es

lose im Kofferraum, entwickelt es bei einem Unfall eine

Aufprallwucht, deren Gefahr häufig unterschätzt wird. Dabei

vervielfacht sich das Gewicht der Gegenstände, die bei einem

Frontcrash nach vorne fliegen, um das 30- bis 50-fache. Bei einer

Kollision mit Tempo 50 wird so aus einer vollen Thermoskanne, die

achtlos auf der Rückbank liegt, eine Wucht so groß wie ein

zentnerschweres Alpaka. Aus einem zehn Kilo schweren Koffer entsteht

eine Aufprallwucht, die dem Gewicht einer Kuh entspricht.



Neben dem Gewicht sind scharfkantige Sportgeräte besonders

gefährlich: Liegen Skier ungesichert im Fond, können sie das dünne

Schaumstoffpolster im Bereich der Lendenwirbel bei einem Crash so

stark deformieren, dass es im Ernstfall zu schweren

Wirbelsäulenverletzungen kommt. Der ADAC empfiehlt deshalb,

Gepäckstücke und andere Gegenstände im Wageninneren gut zu sichern.

Skier und Snowboards lassen sich in einer Dachbox leicht und sicher

transportieren.



In zwei Crashtests zeigt der ADAC die folgenreichen Unterschiede

zwischen ungesichertem und gesichertem Gepäck. Im "schlechten"

Beispiel schießen bei einem Auffahrunfall mit 50 km/h alle losen

Gepäckstücke nach vorne und treffen Fahrer und Beifahrer

lebensgefährlich. Im "guten" Beispiel mit festgezurrten Skiern und

Koffern sowie Skistiefeln, die hinter dem Vordersitz im Fußraum

verstaut sind, bleibt das Gepäck, wo es hingehört. Niemand wäre durch

die Ladung verletzt worden.



Hier die wichtigsten ADAC-Tipps:



- Schwere Gegenstände und Koffer immer nach unten packen und

möglichst direkt an die Rücksitzlehne schieben. Rücksitze daher

nur bei Bedarf umklappen.

- Nur leichte Gegenstände oben verstauen.

- Gepäcknetz oder Laderaumgitter hochziehen, wenn über die Höhe



der Rücksitzlehne geladen wird.

- Vorsicht bei ungesicherten Sportgeräten im Fahrzeugraum: Skier

und Snowboard gehören am besten in eine Dachbox. Im Innenraum

gelagert, sollten sie sicher gepackt und verzurrt sein.

- Skistiefel lassen sich gut hinter den Vordersitzen im Fußraum

unterbringen.

- Keine Glasflaschen im Innenraum benutzen. So entstehen bei einem

Unfall scharfkantige Splitter. Bereits eine lose Wasserflasche

entwickelt bei einem Crash mit Tempo 50 das Gewicht eines

Kartoffelsacks.

- Wenn möglich, gesamte Ladung mit einer Decke abdecken und

diagonal mit Zurrgurten sichern, dazu Zurrösen am Ladeboden

nutzen.



Ungesicherte Ladung birgt nicht nur ein großes Verletzungsrisiko,

sondern wird auch mit bis zu 75 Euro Bußgeld und einem Punkt in

Flensburg geahndet. Auch versicherungstechnisch kann verrutschende

Ladung problematisch sein: Die Kaskoversicherung leistet bei dadurch

entstehenden Schäden in der Regel nicht, sondern nur bei einem Unfall

mit von außen wirkender mechanischer Gewalt.



Hinweis an die Redaktionen:



Diese Presseinformation mit Fotos finden Sie online unter

http://presse.adac.de. Unter

https://www.youtube.com/watch?v=zhrZ2YkuDZ4 finden Sie den Crashtest

als Video. Folgen Sie uns auch unter http://twitter.com/adac.







Pressekontakt:

ADAC e.V.

Externe Kommunikation

Dr. Bettina Hierath

Tel.: (089) 7676-2466

bettina.hierath(at)adac.de



Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ADAC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.12.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1438709

Anzahl Zeichen: 3862

Kontakt-Informationen:

Firma: ADAC

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung